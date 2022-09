Éric Dupond-Moretti annonce une augmentation "inédite" de 1000 euros par mois pour les magistrats judiciaires

Le geste permettra-t-il d'apaiser les relations parfois houleuses entre les magistrats et leur ministre de tutelle ? Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a annoncé ce lundi une revalorisation "inédite" et "considérable" de la rémunération des magistrats de l'ordre judiciaire, à hauteur de 1000 euros brut par mois en moyenne. Une façon de mettre fin à "des années d'abandon" de la profession et s'attaquer aux problèmes "d'attractivité" de l'ordre judiciaire. La mesure doit s'appliquer à partir d'octobre 2023, pour un coût de 120 millions d'euros par an.

Dans quel contexte survient cette annonce ?

Après une fronde inédite dénonçant le manque de moyens de la justice et la désespérance de ceux qui la rendent au quotidien, le comité des États généraux de la justice a rendu au mois de juillet son rapport , fruit d'une vaste concertation. Censé aboutir à une ambitieuse loi de programmation - le second cycle de concertation démarre ce lundi-, celui-ci aborde notamment la question de la rémunération des magistrats. "À niveau de grade et de compétence équivalents, les agents du ministère de la justice sont sensiblement moins bien rémunérés que ceux des autres ministères et des collectivités territoriales, alors même que les sujétions qu’ils supportent sont particulièrement nombreuses. Un rattrapage indemnitaire doit donc s’opérer", peut-on lire notamment.

Combien gagne en moyenne un magistrat ?

Un magistrat gagne en début de carrière 2700 euros net mensuels (indemnités et primes incluses), 4700 euros net après 20 ans de carrière, et 6000 euros en fin de carrière, selon les chiffres de l'Union syndicale des magistrats.

L'un des problèmes pointés du doigt, c'est l'écart de rémunération qui n'a cessé de se creuser avec les magistrats administratifs notamment. Il existe en effet plusieurs ordres au sein de la magistrature : l'ordre judiciaire (qui englobe les juridictions civiles et pénales), l'ordre administratif (chargé de régler les litiges avec l'administration) et l'ordre financier. L'ordre judiciaire représente 9341 personnes, soit l'immense majorité de la profession, avec des rémunérations inférieures de 15 à 20% à celles des magistrats administratifs, des fonctionnaires souvent issus de l'ENA. "Je veux que les magistrats de l'ordre judiciaire soient payés comme les magistrats de l'ordre administratif ", a insisté Éric Dupond-Moretti.

Comment cette augmentation a-t-elle été accueillie par les syndicats ?

"C'est la première revalorisation en 20 ans. Cela faisait un an et demi qu'on attendait l'ouverture de négociations salariales, ça ne peut être qu'une bonne surprise", a réagi Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). "Cela nous parait important pour revaloriser la profession des juges, des procureurs, et assurer un haut niveau de recrutement." L'objectif étant de pouvoir attirer vers l'ordre judiciaire des avocats, des juristes qui ont déjà une carrière et gagnent confortablement leur vie.

Pour l'USM, la revalorisation salariale ne doit toutefois pas occulter les besoins de recrutements massifs dans la justice. "Un magistrat même mieux payé ne pourra pas faire plus que ce qu'il fait à l'heure actuelle", souligne Ludovic Friat, secrétaire général du syndicat.

Même tonalité du côté du Syndicat de la magistrature. "C'est une revalorisation substantielle et on aimerait y voir le signe d'une importance redonnée au service public de la Justice mais ce ne doit pas être la priorité."