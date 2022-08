Éric Dupond-Moretti ouvre une enquête après une parodie de Koh-Lanta organisée dans la prison de Fresnes

Les vidéos d'une parodie de Koh-Lanta dans la prison de Fresnes ne passent pas. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti lance une enquête ce samedi pour comprendre comment des parties de karting, des jeux aquatiques et autres activités ont pu être organisées dans l'établissement. Un jeu qui a pour nom "Kohlantess", en hommage au célèbre jeu de survie de la chaîne TF1 et qui fait référence à la "tess", le verlan de "cité". Dedans, les prisonniers affrontent les surveillants.

Une opération validée par le directeur de la prison

Sur Twitter , le ministre de la Justice parle "d'images choquantes. [...] La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting !" Ce jeu semble bien avoir été organisé avec le total consentement du directeur de la prison de Fresnes que l'on aperçoit au début de la vidéo . Sur les réseaux sociaux, il se félicite de la réussite de l'opération et parle d'un "défi relevé par des personnels engagés" à travers "l'expérience Koh Lantess".

L'organisateur de "Kohlantess" justifie au début de la vidéo son concept en parlant de "voie de la réinsertion par le travail en prison. Mais nous avons aussi un devoir : ne pas les mettre de côté et ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et moi". Le but de l'émission est de rassembler des fonds qui sont ensuite reversés à des associations. Dans ce cas précis, l'association Arc-en-ciel a reçu un chèque de 1.700€. Elle permet de réaliser le rêve d'un enfant malade atteint de cancer, myopathie, mucoviscidose et maladie orpheline.

Le Rassemblement national monte au créneau

Les réactions fusent sur les réseaux sociaux avec de nombreux élus du Rassemblement national qui ont partagé leur opposition à l'émission en ligne. Parmi eux, Hélène Laporte, l'une des six vice-présidentes de l'Assemblée Nationale : "1 enfant sur 3 ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent", poste-t-elle sur son compte Twitter. Gilbert Collard parle de "Club Med" et le député RN Nicolas Meizonnet ironise : "Et après ils nous expliqueront que le laxisme n'existe pas." Ces derniers concluent leur post par le même "Les victimes apprécieront..."