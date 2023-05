Escroqueries aux sentiments : "Je m'en suis voulu de m'être fait berner et d'avoir perdu ma vie d'avant"

L'homme est brun, barbu, yeux bleu, quelques tatouages apparents. Sur la photo, il semble sourire à celle qui le regarde. "Mignon", dit Nathalie. "Mais c'est par les mots qu'il m'a charmée". Lorsqu'elle est contactée sur Facebook par cet inconnu, en 2017, la quinquagénaire pense vivre le début d'une belle histoire. Pendant trois ans, elle a cru que l'homme tenait à elle et pensait à elle, enfermé dans sa soi-disant caserne de légionnaire. "Il était très prévenant, avec des petits mots gentils 'coucou mon cœur', 'repose toi bien', 'fais attention à toi', étant donné qu'il savait que j'avais des problèmes de santé", se souvient Nathalie.

Une escroquerie à 20.000 euros

Mais le bel homme n'est qu'une image, une illusion. Pire : un escroc, qui se cache derrière une photo volée à un internaute. Aujourd'hui, le bel amour s'est envolé, et, avec lui, 20.000 euros. Car la mère de famille, célibataire à l'époque, a été victime de ce que l'on appelle un "brouteur" (en référence à la bête qui se nourrit sans trop d'effort) : des membres de groupes criminels organisés qui contactent leurs victimes sur Internet et, à force de mise en confiance, réussissent à leur soutirer des sommes de plus en plus importantes. La technique porte un nom : "escroquerie aux sentiments" ou "escroquerie à la romance".

"Au début, il me demandait de l'argent pour quitter la caserne, et m'a même passé son supérieur - un complice - pour me confirmer qu'il fallait payer pour le laisser partir. Ensuite, il m'a dit que sa voisine menaçait de l'accuser de viol s'il ne lui versait pas d'argent. Puis qu'il avait perdu la somme que je lui avais envoyée dans un accident, photo depuis l'hôpital à l'appui", raconte aujourd'hui Nathalie. En trois ans, elle n'a jamais vu son prétendu amoureux : "Il me promettait de venir mais, au bout d'un moment, je n'allais même plus l'attendre à la gare, je savais qu'il ne viendrait pas." Pas de vidéo ou d'appel non plus, son interlocuteur prétextant à chaque fois un problème de matériel. La seule fois où il déclenche la caméra, visiblement par erreur, elle aperçoit "des enfants africains en arrière-plan"

"Toucher au plus intime"

Ce genre de récit suscite souvent de l'incompréhension : comment peut-on tomber amoureux et envoyer des sommes parfois conséquentes à quelqu'un que l'on n'a jamais vu, et à qui l'on n'a souvent jamais parlé ? "Notre expérience nous montre que les victimes ne sont pas des personnes naïves et que ce sont les premières à se dire 'ça ne pourra pas m'arriver'. Et pourtant, cela leur arrive, parce que ça va toucher au plus intime et qu'en face d'elles, elles ont affaire à des personnes qui sont des professionnels qui ne reculent devant rien pour aboutir à leur fin", constate Laurent Collomb, capitaine de police et chef de la plateforme Thésée, qui permet de signaler et porter plainte contre les escroqueries en ligne . Ces groupes criminels agissent souvent depuis l'étranger, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est, avec des complices en France.

Le refus d'admettre la vérité

Anna, également victime d'un faux légionnaire, a, de son côté, longtemps refusé d'admettre la vérité, même après que son ex-conjoint lui a montré des photos de son prétendu prétendant trouvées ailleurs sur la toile, signe que l'escroc avait lui aussi usurpé l'identité d'un internaute. "Je me suis mise à faire des recherches, je suis tombée sur des groupes où il était question de faux légionnaires, avant de me rendre à l'évidence : ça ne pouvait plus durer. Je me suis trouvée bête, j'en ai pleuré, je m'en suis voulu de m'être fait berner et d'avoir perdu ma vie d'avant." Contactée par son escroc via un groupe Facebook de Télénovela, Anna aura donné 5.200 euros en deux ans à cet inconnu. "C'était pour recharger son téléphone pour me parler. Puis pour venir me voir à mon anniversaire. Puis à Noël. Je n'ai jamais vu personne". Elle a gardé quelques photos et des messages de cette relation virtuelle. Dans l'un d'eux, son interlocuteur lui dit comprendre qu'elle perde confiance, tout en lui promettant de tout faire pour la retrouver au plus vite.

Séduite par les mots doux de cet inconnu, dans un contexte de tensions conjugales, Anna finit par se séparer de son conjoint. Au RSA, elle se voit contrainte de déménager et de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Elle dépose plainte, sans succès, tout comme Nathalie.

Jusqu'à 700.000 euros de préjudice

Ce type d'escroquerie représente 7% des plaintes sur la plateforme Thésée, avec, parfois, des montants vertigineux : "Le préjudice moyen tel qu'il est établi sur Thésée est environ de 150.000 euros pour chacune des victimes. Nous avons même eu une victime qui s'est fait escroquer plus de 700.000 euros à ce jour", détaille la commissaire divisionnaire Cécile Augeraud, chef de l'OCLCTIC, l'office de police judiciaire chargé des affaires de cybercriminalité.

Les escrocs usent de patience pour en arriver à de telles sommes. Et de confiance. "Ils ne sont pas frontaux, ne vont pas rentrer directement sur les sujets d'argent, explique le capitaine Laurent Collomb. Ils vont prendre le temps de créer le lien, vont manipuler. C'est une infraction qui se déroule sur un temps qui peut être très long puisque l'on a certaines victimes qui sont restées en relation avec l'auteur pendant douze ans. Plus la confiance est installée et plus il est facile de venir dépouiller littéralement la victime de ses biens, puisque certaines personnes se sont retrouvées sans domicile fixe en vendant l'entièreté de leur propriété". Le policier rappelle donc la règle d'or : "Ne rien donner tant que l'on n'a pas rencontré la personne"

Une association pour soutenir les victimes

En juin 2022, Anna fonde l'Avese, Association de victime d'escroqueries aux sentiments, dont Nathalie est vice-présidente. "J'ai vu qu'il y a des victimes qui se suicidaient", explique Anna, qui dit être contactée par tout type de profils. "Le dernier est un fils inquiet pour sa mère âgée". Rares sont les personnes piégées qui osent raconter ce qui leur est arrivé, souvent trop honteuses d'avoir cédé aux avances d'un inconnu. "Ces victimes, qui sont dans leur grande majorité recontactée par les enquêteurs de la plateforme, révèlent en fait une vraie fragilité, note la commissaire divisionnaire Cécile Augeraud Certaines se sont mises dans des situations financières très complexes et vont, en plus, très mal vivre le fait de se rendre compte qu'elles ont été complètement bernées alors qu'elle croyait à une belle histoire".

Certains préfèrent partager leur détresse sur des forums en ligne. Des internautes les contactent parfois pour proposer leur aide dans les investigations, contre rémunération. Les – vrais – enquêteurs mettent en garde : il s'agit là aussi d'escrocs, bien décidés à exploiter jusqu'au bout les faiblesses des victimes.