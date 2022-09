ESPACE - Savez-vous à quoi ressemble un trou noir ?

Pour tenter de les voir de plus près, autant vous dire qu'il vous faudra des verres qui vous permettent de voir (au minimum) à des dizaines de milliers, voire de millions d'années lumières. C'est ce qu'est parvenu à faire le plus grand télescope de la planète, L’Event Horizon, rattaché à plusieurs observatoires de très haute technologie situés aux quatre coins de la planète. Il est l'émetteur de la première image révolutionnaire du trou noir Sagittarius, situé au centre de notre galaxie.

Publiée le 5 mai 2022, elle apporte la première preuve visuelle qu'un trou noir supermassif se situe bien au cœur de notre Voie Lactée. Cette image réalisée avec la résolution la plus élevée jamais produite succède à la toute première publiée en 2009, d'un trou noir située dans la Galaxie Messier 87.

À cette occasion, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l'astronome Frédéric Guy étaient invités dans l'émission "La Terre au carré". Au micro de Mathieu Vidard, ils reviennent sur les principaux éléments qui permettent de décrire et de caractériser un trou noir. En effet, grâce à la similitude de ces deux clichés, il est désormais possible d'avoir une visibilité plus générique de l'environnement des trous noirs.

Le trou noir : un anneau de lumière autour

Quand vous regardez les images, vous pouvez tout de suite repérer cette émission, cette espèce de champ magnétique de couleur jaune orangée, cette nébuleuse d'échos de lumière qui vient s'enrouler tel un anneau autour du trou noir lui-même. Un anneau sur lequel il arrive (comme chez M87) qu'il apparaisse en contraste d'autres taches lumineuses plus intenses encore. Comme si cette courbe colorée venait signifier une rotation du trou noir sur lui-même.

Jean-Pierre Luminet en décompose les caractéristiques : "Ces structures brillantes sont en réalité des structures de gaz en rotation autour du trou noir, car le gaz s'approche progressivement de la surface du trou noir. Il s'agit en réalité de déformations d'images puisque la lumière que l'on entrevoit emprunte la courbure de l'espace-temps engendrée par le trou noir. Cette courbure lumineuse crée une image primaire de l'anneau (appelé aussi disque d'accrétion) qui se trouve systématiquement déformé. L'épaisseur de cet anneau lumineux peut varier d'un trou noir à l'autre en fonction de sa taille. Par exemple, Messier 87 est 1500 fois plus massive et plus loin que Sagittarius, c'est ce qui fait que sa structure d'accrétion va être immense. Ce disque d'accrétion, c'est tout simplement du gaz en rotation rapide autour du trou noir".

Les parties les plus proches de l'horizon sombre central circulent pratiquement à des vitesses proches de celles de la vitesse de la lumière !

Le trou noir : un œil noir au centre

Vous l'aurez reconnu, c'est la zone noire centrale que vient immédiatement dessiner l'anneau coloré en suivant son mouvement arrondi. L'astronome Frédéric Guy explique que "la seule manière d'apercevoir le trou noir lui-même, c'est uniquement par contraste d'avec ce fond brillant qui vient en dessiner la silhouette obscure et arrondie. Le trou noir est niché dans cette espèce de rond noir central, entouré de la lumière et la matière physique de son environnement proche qui vient graviter autour du trou noir et dont une partie va, à un moment ou à un autre, être avalée par le trou noir. c'est la raison pour laquelle les mouvements de l'anneau semblent plus intensifs à mesure qu'il se rapproche.

Mais, en vérité, l'horizon de l'œil noir qui apparaît est un horizon élargi. Ce n'est que l'ombre du trou noir, plus que le trou lui-même. Ce n'est qu'un mirage qui amplifie la partie obscure. Pourquoi ? car le trou noir par définition, on ne le verra jamais puisque rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière ! Pour voir quelque chose, il faut qu'il y ait au minimum un photon de lumière qui émette de cet objet céleste central et qui arrive jusqu'à chez nous. Or ce n'est pas le cas, donc on ne le verra jamais autrement contrairement aux courbes de matières lumineuses qui l'entourent".

Chaque galaxie a son trou noir !

La communauté astrophysique conjecture qu'il y a désormais des trous noirs de toutes tailles et de toutes masses. L'image du trou noir Sagittarius, au sein de notre Voie Lactée, vient corroborer davantage cette hypothèse. L'astronome explique que "c'est exactement le même phénomène pour toutes les galaxies analogues".

Au centre de chaque galaxie, se trouve un trou noir supermassif qui peut faire quelques millions jusqu'à quelques milliards de masse solaire.

Jean-Pierre Luminet estime "qu'il pourrait vraisemblablement y en avoir 10 millions rien que dans notre galaxie. Avec, au centre de quasiment chaque galaxie, des trous noirs géants. Le record actuel est détenu par un trou noir au centre d'une galaxie très lointaine qui s'appelle HOLM, dont la masse atteint 50 milliards de fois la masse du soleil. On a un intervalle de masses absolument extraordinaire entre les différents trous noirs existants".

Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? L'hypothèse du "trou de verre"

C'est l'une des choses que nous ne sommes pas près de découvrir, puisqu'une fois que le trou noir a absorbé la matière environnante, Jean-Pierre Luminet admet "qu'on ne sait pas ce qui s'y passe scientifiquement puisque tous ce qui franchit l'horizon des événements de l'œil noir est inaccessible à l'observation astronomique directe, tant il s'agit là d'une singularité gravitationnelle infinie".

Seules quelques alternatives sont proposées par la théorie de la relativité générale, mais elles restent hypothétiques, sinon fascinantes comme l'hypothèse du Trou de verre. L'idée que le fond du trou noir ne serait pas nécessairement bouché par une singularité qui écraserait toute forme d'énergie et de matière, mais serait une porte de passage vers une autre région de l'espace-temps. L'astrophysicien émet beaucoup de réserves parce que l'hypothèse est aussi fascinante qu'elle est nourrie par nos propres fantasmes culturels.

Rassurez-vous ! Le trou noir de notre galaxie est un petit joueur contrairement à d'autres

Le cliché du trou noir géant-ogre qui va absorber, déchirer et déchiqueter des étoiles est exagéré selon Jean-Pierre Luminet : "C'est vrai pour des trous noirs gigantesques, mais pour ce qui concerne celui de notre galaxie, la quantité de matière qui y est aspirée est de l'ordre du 100 millionièmes de masse solaire par an, ce qui est extrêmement faible !"

Sagittarius n'est pas un gros mangeur, contrairement à l'immense M87

Ce trou noir-là n'engloutira pas notre système solaire, assure-t-il : "Il n'engloutira même pas les étoiles les plus proches qui gravitent autour de lui et qui sont observées depuis depuis 30 ans. Même si on mettait un trou noir à la place du soleil, de la même masse que de la taille du soleil, l'orbite de la Terre ne bougerait pas d'un millimètre".

