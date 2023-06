"Et c’est ainsi que nous vivrons" : quand Douglas Kennedy alerte sur les dangers qui menacent les démocraties

Sur les côtes est et ouest des États-Unis est respectivement instaurée une république où la liberté des mœurs est totale, mais la surveillance généralisée, et dans les États du Centre, une confédération où les valeurs religieuses font loi et où l'avortement, le divorce, le changement de sexe sont interdits. Alors que les deux blocs se font face, une agente des services secrets de la République, Samantha Stengel, s'apprête à entrer à ses risques et périls, sur le territoire confédéré.

Patricia Martin l'a lu avec beaucoup de plaisir !

C'est parce que ce roman est à ce point tragique et horrible, que la journaliste de France Inter a été totalement saisie par le récit : "Le livre est très bien, je l'ai lu avec énormément de plaisir, mais par contre on est complètement enserrés. C'est angoissant à souhait. Ça commence avec une citation de Hemingway tirée de "Pour qui sonne le glas ? :

Publicité

- "Êtes-vous communiste ?

- Non. Je suis antifasciste

- Depuis quand ?

- Depuis que j'ai compris ce qu'était le fascisme".

Si on lit ce livre à la lueur de cette phrase-là, c'est terrifiant parce que c'est pour nous que sonne le glas en réalité !

Il n'a jamais été aussi désenchanté et politique que cette fois-ci, il nous fait comprendre qu'on est dos au mur où qu'on aille, que ce soit du côté des valeurs chrétiennes, que ce soit du côté de la haute technologie. Il ne reste plus rien de ce qui fait l'espèce humaine. Alors que ce livre, il a commencé à en avoir l'idée après l'élection de Trump. On dirait que ça remonte à l'Antiquité, alors que c'était hier !"

Jean-Louis Ezine déplore une surenchère romanesque sans aucun intérêt

En général, le critique de la revue Chasse-Marée déteste les romans qui commencent par une date imprécise. Et pour cause, ce livre n'est pour lui qu'une parade de l'horreur qui prétend nous alerter sur une situation alarmante qui existe déjà : "Et on n'a pas besoin de cette représentation mentale pour dénoncer ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Il n'est que le débris de ses ouvrages précédents. Vous devez attendre la fin de la page 2 pour savoir que vous êtes en 2045, sous-entendu, vous êtes dans un délire, et on va nous raconter quelque chose qui ne s'est pas encore produit… C'est un cauchemar, mais en même temps, le cauchemar, c'est l'Amérique actuelle, l'Amérique de tous les jours. C'est ce qu'on apprend tous les jours à la TV. On est dans un fantasme pur et je crois que c'est quelqu'un qui est dépassé par sa propre peur, submergé par son obsession de la façon dont tourne l'Amérique. Il y a un côté dérisoire à vouloir nous montrer comment ça va tourner, car, en réalité, on le sait que c'est déjà l'horreur, et lui est dans une surenchère intenable qui n'a aucun intérêt".

Pour Olivia de Lamberterie, "ça fait très peur et c'est très bien"

Si d'ordinaire, la journaliste pour Elle n'aime pas tellement les romans d'anticipation, elle s'est tout de même laissé prendre par celui-ci : "Ce roman n'est pas particulièrement bien écrit, surtout au début, mais ce qu'il raconte est assez probable. Chaque petit détail est vraiment très bien pensé. J'ai trouvé que tout marchait bien parce qu'il reste encore beaucoup de sentiments. Vous avez le choix entre Big Brother et l'inquisition, avec un truc très pervers dans le fait que les dirigeants nous feraient systématiquement accepter le pire en nous disant qu'il y a pire à côté, chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui".

Arnaud Viviant totalement saisi par un roman qui résonne avec notre actualité brûlante

Nous voici en 2045, un siècle après la victoire des Américains contre l'Hitlérisme, et au bout d'un siècle, on est revenu dans une société totalitaire sous deux formes, une théocratie du côté des Confédérés, et puis une technocratie montée par une espèce d'Elon Musk élu président de l'autre. C'est la confrontation entre deux formes de totalitarisme. Et ce qu'il annonce - et malheureusement, il n'a pas tort - c'est qu'à un moment, en Europe, toutes les démocraties finissent par sombrer dans l'extrême droite à part l'Allemagne et quelques pays scandinaves.

C'est la fin de la démocratie dont il nous parle, la question est vraiment d'actualité. Même si parfois, c'est écrit à la truelle, mais ça lui enlève un côté pesant, donneur de leçons".

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Et c’est ainsi que nous vivrons" de Douglas Kennedy 10 min France Inter

📖 LIRE - "Et c’est ainsi que nous vivrons" de Douglas Kennedy (Belfond)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.