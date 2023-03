Et si l'avenir de l'école était dans la forêt ?

Les enfants passent de moins en moins de temps dehors, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Même pour aller à l'école, ils sont désormais accompagnés. Lorsque l'on regarde leur quotidien, ils passent bien souvent du domicile à la salle de classe, en passant parfois par des activités, fréquemment en intérieur. Cet enfermement dans un espace clos peut aussi être accentué chez les adolescents qui ont désormais une vie en ligne très riche. C'est ce constat qui a poussé Coraline Molinié à s'intéresser à la pédagogie par la nature, développée dans certains pays scandinaves et anglo-saxons et à y consacrer un documentaire, "L'école de la forêt" .

Elle expliquait dans l'émission La Terre au Carré l'origine du documentaire, inspiré par un questionnement lié à ses préoccupations écologistes : "Comment est-ce qu'on prépare la génération qui arrive aux enjeux écologiques de demain ? Et je me suis dit qu'a priori on les préparait quand même très mal, vu qu'on vit dans une société qui est complètement déconnectée de la nature. Les chiffres sont assez hallucinants. En moyenne, les enfants, aujourd'hui, passent moins d'une heure par jour dehors. C'est moins que les gens qui sont en prison. Donc ils ont très, très peu la possibilité d'être en contact avec le monde vivant. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils le protègent demain ?"

Dans son documentaire, elle s'attelle à montrer les bienfaits de ce lien à la nature, pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour le futur de la planète.

"À l'école de la forêt", un documentaire en immersion

La réalisatrice Coraline Molinié a suivi une classe de maternelle à plusieurs niveaux, composée d'enfants de 3 à 6 ans, qui sont à l'extérieur la moitié du temps scolaire, durant quatre saisons. C'est une école associative Montessori, près d'Arras. Elle filme une école privée, ce qui la gênait au départ car elle aurait préféré suivre la vie d'une école publique, mais rares sont les expériences de ce type en France pour l'instant. Il y en a une vingtaine et celle qu'elle a choisie est une version très aboutie : "Ce que j'ai voulu faire dans le film, c'est témoigner d'une expérience qui est poussée au maximum. Et là, à l'école que j'ai filmée, les enfants passent la moitié du temps scolaire dehors tous les jours. Ils sont dehors 3 à 4 heures par jour et je voulais qu'on puisse vraiment sentir avec eux l'impact que ça pouvait avoir sur eux, sur leur évolution, sur leur rapport à l'école, à l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai filmé cette école."

Filmé à hauteur d'enfant, le documentaire suit leurs expériences et leur évolution. Les enfants commencent l'aventure dès la rentrée en se construisant une cabane dans les bois, leur camp de base pour l'année, avec leur enseignante et directrice de l'école Jennifer Maréchal, dotée d'une grande patience. Les enfants jouent, cherchent des champignons, font des batailles de feuilles, apprennent à respecter les animaux qui vivent en forêt, se reposent dans les lits que forment les racines externes des arbres. Les bambins, avec leur candeur et leur émerveillement si rafraîchissants, s'adressent directement aux arbres et aux insectes. Tout cela est entrecoupé de magnifiques images de forêt balayée de rayons de soleil qui se glissent entre les feuilles, et accompagné de chants d'oiseaux et autres hululements. On frissonne les premières fois où les enfants se roulent dans la boue, puis on s'habitue bien vite. Ils sont surveillés, mais peuvent crapahuter et laisser libre cours à leurs expérimentations.

Des bienfaits pour les enfants

L'école dans la forêt, c'est un pari à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la composante écologiste est forte. Les enfants qui connaissent la nature auront envie de la protéger. C'est à cet âge-là que le regard qu'on va porter sur le monde se construit. Cela les sensibilise au monde vivant.

Ensuite, cette sensibilité au vivant et cette liberté qu'ils acquièrent au fil de l'immersion en forêt serait aussi bénéfique à leur développement. Selon Coraline Molinié, les études effectuées dans le monde anglo-saxon sont unanimes sur les bienfaits : "Toutes les recherches montrent que ce sont des enfants finalement qui vont avoir des meilleurs résultats scolaires, mais pas uniquement. Ce sont des enfants qui vont être en meilleure santé sur le plan physique et sur le plan psychologique." Il est notamment question de meillleures capacités de concentration.

Elle ajoute : "En France, il y a une étude qui est en train d'être menée actuellement par des enseignants qui sont en collaboration avec des chercheurs de l'université de Montpellier, dans l'idée justement d'avoir des chiffres à montrer à l'Éducation nationale pour essayer de faire avancer cette pédagogie."

En France, les pédagogies alternatives – comme Montessori ou Freinet – ont le vent en poupe. La pédagogie par la nature gagne-t-elle peu à peu du terrain (de forêt) ?

La pédagogie par la nature, une idée qui essaime en France

Cette école, à Arras, fait partie d'une vingtaine d'établissements scolaires en France qui expérimentent la "pédagogie par la nature". Dans le public, pour l'instant, il y a des initiatives, avec des enseignants qui commencent à la pratiquer, mais l'expérience est allée jusqu'à une demi-journée, voire une journée maximum par semaine. C'est aussi une question de moyens matériels et humains.

Dans Esprit d'initiative , était présentée une école dans le Gard où les élèves de CM1-CM2 du village gèrent, avec l'aide de professionnels, une parcelle de forêt communale de 3 500 mètres carrés. La classe est alors faite en forêt une fois par mois. 1 000 communes forestières ont vocation à participer à cette opération.

Coraline Molinié a voulu faire de son documentaire un outil de discussion sur cette pédagogie par la nature qui semble petit à petit de plus en plus prise en compte dans l'Éducation nationale, notamment depuis le Covid, où les élèves passaient plus de temps qu'auparavant dehors, pour éviter la transmission du virus.

Dans d'autres pays, elle est véritablement intégrée au système éducatif public. Les Forest Schools sont répandues au Danemark, en Allemagne et en Angleterre, depuis une cinquantaine d'années. Chez nos voisins allemands, il existe plusieurs milliers d'écoles de ce type, chez nos voisins danois, une école maternelle sur cinq est une école en forêt.

Parler d'écologie aux enfants, c'est bien, leur montrer concrètement ce que l'on risque de perdre, peut-être serait-ce encore mieux. En France, la prise de conscience écologique ira-t-elle jusqu'à l'Éducation nationale ?

L'école de la forêt , 52 minutes, réalisé par Coraline Molinié, est accessible en ligne, en replay, sur Wéo, la chaîne des Hauts-de-France.