Et si le Livret A permettait de financer le nucléaire ?

Le gouvernement est à la recherche de ressources pour financer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires qui doivent entrer en service au plus tard d'ici 2035. Selon EDF, le coût de construction des six nouveaux EPR2 est estimé à 51,7 milliards d'euros (hors coûts de financement), plus 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre. Mobiliser une partie des 375 milliards d'euros épargnés par les Français sur leur Livret A serait une option envisagée par l'exécutif, révèle ce jeudi le journal Les Échos .

Pourquoi cette option ?

Selon l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, il s'agit d'une option "sécurisée" pour financer ce chantier de long terme. Puiser dans les ressources du Livret A simplifierait les choses pour l'opérateur EDF, explique Philippe Crevel : "Le Livret A, dont l'encours a fortement augmenté ces dernières années, permet des financements longs avec des prêts sur 25 voire 50 ans. Cela correspondrait aux besoins pour le financement des nouveaux réacteurs."

"EDF a une dette importante donc en cherchant des financement privés, il y aura forcément un surcoût du fait que la notation d'EDF peut potentiellement être mauvaise", rappelle l'économiste. "En revanche, en associant le Livret A qui bénéficie de la garantie de l'État avec des conditions de prêts qui seraient déterminées par l'État, ce sera une solution plus simple à l'heure actuelle et c'est pour ça que le gouvernement peut envisager cette solution. C'est relativement facile à mobiliser", conclut Philippe Crevel.

Et les logements sociaux ?

Sauf qu'affecter les ressources du Livret A au nucléaire, ce serait une transformation de taille. Géré conjointement par la Caisse des dépôts - "le bras armé de l'État en matière financière" - et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement depuis sa création à financer le logement social : "Ce serait donc une modification substantielle sur l'affectation des ressources."

"Il y a des ressources à utiliser", confirme Philippe Crevel, "car le logement social, faute de foncier disponible, n'utilise pas la totalité des ressources disponibles. Il n'y a tout simplement pas assez de projets de construction de logements sociaux à financer donc le gouvernement se dit qu'il serait possible, sur l'enveloppe du Livret A, de créer des prêts qui seraient destinés à la création de nouvelles centrales nucléaires."

Est-ce que la décision ferait débat ?

Reste à savoir si, politiquement, l'utilisation d'une partie du Livret A en faveur du nucléaire ne posera pas un problème d'adhésion de la part des épargnants. Le gouvernement pourrait en ce cas invoquer l'argument de la décarbonation pour réorienter une partie de l'argent du livret A, juge l'économiste : "Ce serait une transformation du Livret A, qui deviendrait un des 'moteurs' de la transition énergétique, du moins je pense que le gouvernement le vendra comme tel en disant 'pour accélérer la décarbonation des activités, il nous faut des centrales nucléaires et donc utiliser le Livret A !'"

"Il faut faire un arbitrage entre logement social et nucléaire, premièrement", ennonce Philippe Crevel. "D'autre part, pour un certain nombre de citoyens, la question de l'utilité de développer l'énergie nucléaire compte tenu des problèmes qu'elle porte serait à examiner. Cela engendrerait un débat public sur les priorités en matière de mix énergétique."

Le taux du livret A est de 3% depuis le 1er février 2023.