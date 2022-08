Et si on transformait les couches pour bébés en engrais ?

Emma Flacard, journaliste au média Zadig , nous a livré dans l'émission "Un Monde nouveau" une chronique enthousiaste sur la possibilité de recycler les couches pour bébés, grosse source de pollution, et d'en faire de l'engrais. Ces initiatives ont vu le jour dans plusieurs communes françaises.

"Les couches pour bébés représentent 3,5 milliards de tonnes de déchets par an en France. Des déchets qui sont incinérés ou enfouis alors qu'ils sont riches en matières organiques. Alors le pari des Alchimistes, une entreprise solidaire de revalorisation des déchets, c'est de composter ces protections au lieu de les jeter.

Comment s'effectue ce processus de compostage ?

L'entreprise travaille avec plusieurs crèches, parmi lesquelles la crèche Babilou à Pantin, qui utilise des couches biodégradables depuis janvier 2021. Trois fois par semaine, un employé de la start-up vient collecter les couches usagées. Il les vide dans un broyeur, puis dans un composteur électromécanique. Pour que la matière se décompose dans de bonnes conditions, il ajoute du broyat de bois et de la drêche de bière. La décomposition se fait ensuite en trois semaines. C'est dix fois plus rapide que pour un compost de jardin.

Une fois compostés, que fait-on de ces déchets ?

Malheureusement, pour l'instant, pas grand-chose puisque la loi française n'autorise pas encore l'utilisation d'excréments humains dans le compost. Mais la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit que les fabricants de couches prennent en charge la fin de vie de leurs produits dès 2024 va dans le bon sens. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque sanitaire, la start-up Les Alchimistes envoie chaque lot de compost en analyse dans un laboratoire. La teneur en azote, en phosphore, en potassium : tout est passé au peigne fin pour être sûr que le produit soit bien nourrissant pour le sol et non-polluant. Parce qu'on s'est rendu compte que les couches pour adultes, par exemple, ne pouvaient pas être transformées en compost (on y trouve parfois des résidus de médicaments).

Et dans les couches de bébé, il n'y a pas de résidus de plastique ?

Si, pour l'instant, et les couches biodégradables, comme celles qu'utilise la crèche Babilou à Pantin, ne sont encore qu'à l'état de prototype. Le groupe Agromousquetaires, qui est une filiale d'Intermarché, en fabrique dans son usine Celluloses de Brocéliande, dans le Morbihan. Elles sont ensuite testées par les crèches partenaires du projet. Les couches sont constituées de matière végétale, sauf le scratch et les petits élastiques au niveau des jambes.

Cette expérience s'est-elle élargie ?

Oui, en février dernier, les 30 crèches municipales de Bordeaux ont bénéficié pendant un mois de couches compostables qui étaient ensuite collectées, triées et compostées par une entreprise d'insertion et une start-up locale. Et à Poitiers, plus récemment, quatre crèches ont fait la même expérience entre février et mai dernier. Avec la menace des sols asséchés, il est impératif de recréer du sol et la manière la plus simple pour que les Français y participent, c'est par le compostage de tous nos déchets."

Pour en savoir plus sur ces couches fertiles, l'enquête de Chloé Domat est à retrouver dans le numéro douze de Zadig ou sur le site zadiglemag