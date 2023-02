États-Unis, Commission européenne, Canada : pourquoi la méfiance envers TikTok continue de grandir

Le ministère français des Armées réfléchit "à un guide de bonnes pratiques" sur l’usage du réseau social TikTok et surtout à l’éventualité de "déconseiller" son utilisation aux militaires. L’information révélée mardi par Franceinfo fait suite à de nombreuses décisions d’interdiction de l’application, ou a minima de recommandations de ne pas l’utiliser : ce mardi aussi, la Maison Blanche a exigé des agences fédérales que TikTok soit banni des smartphones de ses employés dans un délai de 30 jours, et leur a demandé "d’interdire le trafic Internet" depuis ces appareils vers l’application – en application d'une loi votée en fin d'année dernière.

Risques d'espionnage

Mardi toujours, le Parlement danois a suivi le mouvement en demandant aux députés et à l’ensemble de ses personnels de supprimer TikTok en raison de "risques d’espionnage", sur recommandation du Centre danois de cybersécurité. Le Canada a fait de même et demande à partir de ce mardi aux employés du gouvernement de supprimer l’application. Et la semaine dernière, c’était la Commission européenne qui demandait à l’ensemble de son personnel de supprimer l’application d’ici au 15 mars pour "protéger ses données" – une mesure décidée peu après la visite à Bruxelles du PDG de ByteDance, la maison mère de TikTok, Shou Zi Chew.

Mais cette crainte est-elle fondée ? Elle est en tout cas légitime, depuis qu’à l’automne dernier, TikTok a reconnu avoir accédé à des données d’utilisateurs européens, et même avoir utilisé des données pour surveiller des journalistes. TikTok se défend d’avoir transmis ces données au gouvernement chinois. Mais "les lois chinoises qui s’imposent à TikTok l’obligent à fournir des accès au gouvernement dans un certain nombre de cas – comme dans nos pays : en matière de sécurité nationale, d’espionnage industriel, d’atteinte à la sûreté chinoise", explique Me Etienne Drouard, avocat spécialisé dans les technologies de l’information et du numérique au cabinet Hogan Lovells. Du point de vue juridique, "l’entreprise ne respecte donc pas les règles européennes qui interdisent les transferts de données vers des pays qui n'offrent pas une protection suffisante, ce qui est le cas, pour l'instant, de la Chine".

Un contexte international qui accélère le phénomène

À cela vient s’ajouter une crainte plus géopolitique, celle d’un espionnage ciblé : "Cela revient à profiter de failles informatiques pour aller fouiller dans vos documents, dans vos messages, à vous, responsables politiques", explique Fabrice Epelboin, entrepreneur, professeur à Sciences Po, qui fait le parallèle avec des logiciels dédiés à l’espionnage comme Pegasus. C’est une menace différente de celle, aussi existante, de "surveillance généralisée comme on la connait déjà depuis dix ans de la part de Facebook, d’Instagram, et compagnie, et qui fait peser un risque de désinformation sur les populations".

Cette méfiance n’est pas nouvelle : "Souvenez-vous, Donald Trump, dans une période beaucoup moins de crise qu’aujourd’hui, avait déjà montré les dents vis-à-vis de TikTok", rappelle Fabrice Epelboin : "Il avait imposé à TikTok d’héberger ses données sur le sol américain en partenariat avec un acteur de confiance".

Mais les observateurs s'accordent à dire que le contexte international actuel a accéléré, ou accentué, les choses : "L'immersion du politique dans ce calendrier est lié à la guerre en Ukraine, ou aux possibilités d'un affrontement Chine-États-Unis", selon Me Drouard, qui souligne que contrairement à la mesure américaine qui est l'application d'une loi, les injonctions faites en Europe ou au Canada sont politiques – et pourraient donc être attaquées en justice par TikTok. "Je ne peux pas imaginer un tel calendrier dans une période où on se ferait tous plus confiance", ajoute-t-il.

Effet boule de neige

Enfin, l’effet d’entraînement joue aussi un rôle : après les États-Unis, après la Commission européenne, les acteurs du jeu international semblent s’y mettre les uns après les autres - y compris la France, qui lance ce mercredi une commission d’enquête parlementaire sur TikTok. "On a clairement un effet boule de neige : à partir du moment où une institution prestigieuse va prendre cette décision de bannir TikTok auprès de ses employés, toutes les autres vont se poser la question, et évidemment tout le monde emboîte le pas".

Et même si les recommandations ne s’imposent pour l’instant qu’aux responsables politiques, la question des particuliers se pose aussi – en Inde par exemple, TikTok est totalement banni depuis 2020 . "Pour le grand public, c’est l’occasion d’une réflexion, de regarder en face le fait que pour une fois on n’a pas un acteur américain dont on peut raisonnablement penser que ce n’est pas un ennemi, mais un acteur chinois qui peut être hostile", analyse Fabrice Ebelpoin. "En dehors de ça, la problématique est la même, à quelques spécificités près, pour TikTok que pour Facebook et les autres réseaux sociaux", en matière d’exploitation de données.