Eté 2022 : découvrez la grille des programmes de France Inter

Rien ne saurait mieux parler de cette nouvelle grille d’été que la phrase imaginée par Cynthia Fleury, productrice d’Un été avec Vladimir Jankélévitch, pour qualifier l’œuvre de cet immense et inclassable penseur : « il est le philosophe de toutes les variations de la vie ».

Raconter toutes les variations de la vie, c’est le projet fou de toute grille de programmes et c’est le nôtre sur France Inter une fois encore.

En feuilletant ce dossier de presse vous en découvrirez la richesse, l’exigence, l’exubérance. Beaucoup d’auteurs prendront la parole aussi bien dans Brèves rencontres que dans Une enfance d’écrivains avec leurs textes.

Beaucoup de musiciens présents dans les festivals ou dans la playlist d’Inter accompagneront ou bousculeront l’antenne de leurs accords et leurs émotions sous le regard du plus complexe et protéiforme d’entre eux David Bowie, raconté par Michka Assayas.

L’homme de cinéma, Bertrand Tavernier, sera lui aussi des nôtres avec la série de Laurent Delmas aux côtés de Napoléon, Poutine, Pétain, Molière et Cléopâtre, campés par les géniales séries documentaires de Philippe Collin.

Pierre Haski, lui, reviendra sur tous les personnages historiques qui ont accompagné ou provoqué la décolonisation du continent africain.

Du bruit et de la fureur certes, mais aussi le plaisir et la gourmandise tous les jours avec François-Régis Gaudry, le monde grand ouvert avec Le temps d’un bivouac, l’actualité culturelle à 360°, les répliques cultes des comédies les plus baroques, les retours d’expérience d’InterClass’ et les grands rendez-vous de l’information.

Bonne écoute et bel été à vous !

Laurence Bloch, directrice de France Inter

