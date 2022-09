Été 2022 : le rap français monopolise toujours le haut du classement sur les plateformes de streaming

On l'avait remarqué en 2019 , c'était déjà confirmé sur l'année 2021 , voilà que les résultats de l'été 2022 viennent encore appuyer la domination absolue du rap français sur la consommation de musique en ligne sur les plateformes de streaming. Les services Spotify et Deezer ont dévoilé mercredi les titres les plus écoutés de l'été (entre fin juin et fin août) par les utilisateurs et utilisatrices en France, et une nouvelle fois, la quasi-totalité des titres sont des chansons rap francophones.

Et les tubes incontestés de cet été, ce sont deux "featurings" de stars du rap : d'un côté, Alonzo, l'ex-camarade de Soprano dans les Psy4 de la rime (pour les plus anciens). Avec Ninho et Naps, il a cartonné avec "Tout va bien". De l'autre côté, Zeg P accompagné par SCH et Hamza sur le titre "Fade Up". Ils occupent tous deux (mais dans un ordre différent) les deux premières places des classements Spotify et Deezer (Apple Music, troisième plateforme majeure en France, n'a pas encore communiqué ses tops).

Fresh, gagnant de l'émission "Nouvelle école", dans les tops

Le podium est complété par un artiste anglophone : Rema. L'artiste nigérian, dont Barack Obama avait vanté les mérites en 2020, a sorti son premier album. L'extrait "Calm Down", titre afrobeat idéal pour l'été, figure en troisième position du classement.

Le rappeur marseillais Jul, qui a sorti son nouvel album juste avant le début de l'été, figure aussi dans ces tops , avec "J'ai tout su", classé 7e sur Deezer comme sur Spotify. On trouve aussi l'un des titres mis en avant par l'émission Netflix "Nouvelle école" : le rappeur belge Fresh, gagnant de ce télé-crochet entièrement consacré au rap, figure dans les tops avec sa chanson "Chop".

Harry Styles et... Kate Bush parmi les tubes

Seule incursion dans la pop de ce top 10, l'alliance de deux poids lourds : l'Américaine Camila Cabello, avec son hit "Bam Bam" en duo avec Ed Sheeran sorti au printemps, est restée dans le top 10 des deux plateformes tout l'été. Pas de trace, en revanche, de son duo avec Stromae, "Mon amour" , sorti au milieu de l'été.

Chez Spotify, on trouve aussi "As it was" du Britannique Harry Styles , le tube de l'ancien chanteur du groupe One Direction aux accents très années 80. Mais la plus grosse incursion des années 80 dans le classement, et la plus étonnante, c'est celle d'un titre vieux de plus de 35 ans : "Running up that hill" de Kate Bush, le titre remis en avant par la série Stranger Things. A l'échelle mondiale, ce sont ces deux chansons qui ont été les plus écoutées tout l'été sur Spotify.