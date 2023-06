Eté 2023 : découvrez ce qui vous attend sur l'antenne de France Inter

Et si on passait un été avec Don Quichotte ? Ses aventures rocambolesques et philosophiques nous feraient voyager et mieux comprendre nos moulins à vent contemporains.

On pourrait aussi arpenter les routes de la musique, bronzer sous le soleil de Platon, camper le temps d’un bivouac, devenir des savanturiers et passer neuf mois in utero.

On partagerait de longues heures avec Jean-Paul Belmondo ou Paul McCartney, on se mettrait l’eau à la bouche en parlant cuisine et saveur tous les jours, avant d’explorer le monde fascinant des blockbusters et de la culture pop.

Enfin, on serait au cœur de l’actualité avec une information fiable et indépendante, on se retrouverait face à l’histoire et aux figures majeures qui l’écrivent chaque jour, on écouterait des débats endiablés et constructifs, on tenterait de craquer le code qui nous permet de comprendre l’univers numérique, on nous raconterait des histoires haletantes mais bien réelles autour des cyberpouvoirs et de l’intelligence artificielle, on parlerait psychologie, éducation et petite enfance, on écouterait les économistes interroger des patrons, tout en allant de festival en festival avec des concerts exclusifs.

Et si c’était ça, l’été sur France Inter ?

Adèle Van Reeth, directrice de France Inter

Aller plus loin

🎧 MUSIQUE - Chantez, dansez avec notre playlist estivale , concoctée par nos programmateurs musicaux.

📲 PODCASTS - Avant de partir en vacances, faites le plein de podcasts : découvrez nos séries d'été déjà disponibles.

📌 FESTIVALS - Danse à Montpellier, jazz à Vienne et Marciac, théâtre en Avignon, musique évidememnt avec les Francofolies de La Rochelle, la Route du Rock à Saint-Malo, les Eurockéennes de Belfort, Rock en Seine pour clôre la saison... France Inter est sur la route des festivals, demandez le programme !

📚 A LIRE - Prenez le temps de découvrir nos co-éditions pour prolonger vos émissions et vous accompagner cet été. Glissez aussi dans vos bagages notre sélection de dix bande dessinées, pour petits et grands .