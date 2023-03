Eternel Mucha au Grand Palais immersif à Paris du 22 mars au 5 novembre 2023

Au cœur de l’effervescence parisienne de la Belle Époque, Alphonse Mucha invente un nouveau langage visuel, qui continue d’inspirer aujourd’hui un grand nombre d’artistes.

Alphonse Mucha, Rêverie - Mucha Trust

Au tournant du XXe siècle, Alphonse Mucha était l’un des artistes les plus célèbres d’Europe. Figure majeure de l’Art Nouveau, inventeur d’un art graphique original, son œuvre articule beauté féminine et nature stylisée à une composition et une typographie résolument innovantes.

Publicité

6. Alphonse Mucha, L’Emeraude - Mucha Trust

Dès sa création, le « style Mucha » fascine. Il est appliqué à une variété d’œuvres et d’objets qui ornaient alors les maisons des amateurs d’art dans le monde entier.

14. Alphonse Mucha, La Samaritaine - Mucha Trust

L’exposition Eternel Mucha au Grand Palais immersif à Paris vous raconte l’histoire d’Alphonse Mucha et de son ambition humaniste en trois actes :

en tant que maître de l’affiche à Paris ;

au tournant de sa carrière en 1900, lorsqu’il s’implique fortement dans l’Exposition universelle de Paris ;

et à travers la présentation de ses œuvres monumentales, notamment L’Épopée slave, qui développe une vision de l’histoire slave comme modèle pacifiste du monde qui résonne aujourd’hui plus que jamais.

8. Alphonse Mucha, «Bières de la Meuse » - Mucha Trust

Pavillon de la Bosnie Herzégovine à l’Exposition Universelle de Paris - Mucha Trust

10. Alphonse Mucha, L’Épopée slave, cycle n° 10 - Mucha Trust

39. Image de synthèse de l’exposition - Les Arts peinture ©Mucha Trust, Image de synthèse exposition Éternel Mucha au Grand Palais Immersif - metrochrome pour GPI

Elle s’intéresse également à son influence permanente : du mouvement pacifiste « Flower Power » des années 60, en passant par les mangas japonais, les super-héros, les artistes de rue et même dans l’art du tatouage.

Joe Quesada, couverture de Ninjak 3 - 2018 Valiant Entertainment LLC. All rights reserved

Alé Garza Ninja Boy Murder Girl Monkey Magic n°5 - Alejandro Garza

Tout au long du parcours, cette exposition met en lumière la grande modernité de l’œuvre et des influences philosophiques de cet artiste majeur, modèle pour de nombreux créateurs.

Vous êtes invités à découvrir l’influence de Mucha en particulier dans la série télévisée Arcane dont les décors sont inspirés par l’œuvre de l’artiste.

ARCANE, Arcane, League of legends, Fortiche Production - Riot Games

37. ARCANE, Arcane, League of legends, Fortiche Production - Riot Games

Immersive et interactive, l’exposition utilise les technologies de projection les plus avancées, dans une scénographie captivante afin de permettre une expérience inédite de l’œuvre et des influences de Mucha.

Alphonse Mucha, Têtes Byzantines Brunette - Mucha Trust

La dimension immersive de l’exposition est accentuée grâce à l’univers olfactif créé par TechnicoFlor, sollicitant ainsi tous les sens des visiteurs.

Spécificité de GPI, une création musicale originale est composée spécialement pour l’exposition par le Studio de Radio France, Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando proposent une partition contemporaine, dans laquelle viendront se glisser des citations d’œuvres de compositeurs de l’époque de Mucha. Grâce à des images en très haute définition, l’exposition immersive Éternel Mucha offre au public une plongée au cœur de l’œuvre de cet artiste avant-gardiste, icône du raffinement, de l’élégance et de la modernité.

Exposition coproduite par Grand Palais Immersif (filiale de la Rmn - Grand Palais) et la Fondation Mucha, Prague