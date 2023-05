Etonnants voyageurs à Saint Malo les 27, 28 et 29 mai 2023

Étonnants Voyageurs créé en 1990 à Saint-Malo par Michel Le Bris et ses amis est chaque année un moment joyeux et stimulant avec près de 250 rendez-vous, tables rondes, cafés littéraires, grands entretiens, débats et lectures… Une cinquantaine de films documentaires et de fiction, des expositions et des spectacles, afin de mettre à l’honneur l’amour des livres, la vitale nécessité du débat et de l’échange. Étonnants Voyageurs, c’est aussi un festival de la jeunesse et un vaste salon du livre, où les auteurs retrouvent leurs publics sur les stands des éditeurs et des libraires

Face au vertige qui nous saisit, la littérature est une manière de ressouder le monde. La thématique du festival, « Ce qui nous lie », irriguera les temps forts des rencontres de ces trois journées

Cette année, carte blanche est donnée à Laurent Gaudé. Du théâtre au roman, en passant par le poème et les nouvelles, Laurent Gaudé arpente tous les champs de la littérature, comme il part à la rencontre du monde. Au programme: grand entretien, rencontres, café littéraire, une soirée de lecture à voix haute d'un texte inédit…

J.M.G Le Clézio, invité exceptionnel, participera cette année au festival en visio. Un plaisir tant son nouveau roman Avers résonne avec notre thématique. Merveilleux conteur, J.M.G. Le Clézio arpente les sentiers de la « forêt des paradoxes » de l’écrivain, tant il voudrait « que ses mots, ses rêves, changent les esprits et les cœurs, ouvrent un monde meilleur ». Au programme : session inaugurale « Des nouvelles des indésirables », rencontre « Les mots du poète », deux séances à ne manquer à l'auditorium

L’Irlande, à l’honneur, terre de William Butler Yeats, Oscar Wilde, James Joyce ou encore Samuel Beckett, est devenue depuis quelques années le berceau d’une toute nouvelle scène littéraire. Avec humour, tendresse et poésie, cette jeune génération dresse un portrait sans concession d’une Irlande qui, 25 ans après la signature de l’accord de Belfast, peine encore à faire la paix avec son histoire. Six écrivains, parmi les nouvelles voix contemporaines, seront là pour nous raconter leur Irlande. Et comme témoin incontournable, le grand reporter et écrivain Sorj Chalandon nous éclairera, à travers un recueil qui rassemble ses reportages d'alors, sur les réalités complexes du conflit qui a fracturé l’Irlande du Nord.

Avec Jan Carson, Louise Kennedy, Michelle Gallen, Neil Hegarty, Billy O’Callaghan, Thomas McCarthy, Donal Ryan

► 6 grands axes pour explorer « ce qui nous lie » :

Notre rapport au vivant : Écrire la vie de la terre et celle des êtres et des éléments qui la composent, dire ses meurtrissures et ses soulèvements, imaginer les liens qui nous unissent aux sols, aux vents et aux rivières, redécouvrir, par la sensibilité, les multiples formes d’existence et prendre acte de la nécessité du soin.

: Écrire la vie de la terre et celle des êtres et des éléments qui la composent, dire ses meurtrissures et ses soulèvements, imaginer les liens qui nous unissent aux sols, aux vents et aux rivières, redécouvrir, par la sensibilité, les multiples formes d’existence et prendre acte de la nécessité du soin. Ressouder les imaginaires : Quelle puissance que celle du romancier! N’est-il pas doté d’un pouvoir de démiurge, se plaisant à créer des lieux, des histoires, prêt à jouer avec les idées les plus folles, extravagantes ? Par la force de ses mots, il nous mène vers des lieux du tout possible, nous précipite dans la peau des personnages les plus divers, et nous entraîne dans l’action.

: Quelle puissance que celle du romancier! N’est-il pas doté d’un pouvoir de démiurge, se plaisant à créer des lieux, des histoires, prêt à jouer avec les idées les plus folles, extravagantes ? Par la force de ses mots, il nous mène vers des lieux du tout possible, nous précipite dans la peau des personnages les plus divers, et nous entraîne dans l’action. Le courage de la vie commune : Face à une construction politique de l’« indésirabilité » comme la nomme Michel Agier, nous avons besoin d’entendre, plus que jamais, la voix d’un autre imaginaire du commun possible. Les écrivains tissent des mondes composites, riches, dans le mouvement. Car la littérature n’enferme jamais, elle déploie des possibles, elle change le regard, enrayant l'émergence d'appartenances figées.

: Face à une construction politique de l’« indésirabilité » comme la nomme Michel Agier, nous avons besoin d’entendre, plus que jamais, la voix d’un autre imaginaire du commun possible. Les écrivains tissent des mondes composites, riches, dans le mouvement. Car la littérature n’enferme jamais, elle déploie des possibles, elle change le regard, enrayant l'émergence d'appartenances figées. Dans l’effroi ne pas cesser de croire : Où puise-t-on les forces de résister face au pire ? À quoi se fier ? Peut-on encore croire quand tout s’effondre et est détruit? Partout, une conviction en quelque chose de plus fort que la destruction anime les artistes. Comment sortir de notre état de sidération pour agir sur le réel ? La littérature nous donne les ressources d’imaginer un changement, tant les œuvres de fiction créent des autres possibles.

: Où puise-t-on les forces de résister face au pire ? À quoi se fier ? Peut-on encore croire quand tout s’effondre et est détruit? Partout, une conviction en quelque chose de plus fort que la destruction anime les artistes. Comment sortir de notre état de sidération pour agir sur le réel ? La littérature nous donne les ressources d’imaginer un changement, tant les œuvres de fiction créent des autres possibles. Tisser nos mémoires : Comment nos mémoires nous travaillent-elles ? Quelles places prennent-elles dans le présent ? Quelle lumière porter sur les angles morts de l’histoire mondiale et de l’histoire coloniale ? Nos mémoires collectives et personnelles nous constituent, mais comment les activer, les rendre sensibles, les partager ? Les mots, les livres, ravivent les archives, les traces de ce qui a disparu, de ceux qui sont disparus. Ils raniment ce qui n’est plus, nous les donnant à sentir, à expérimenter…

: Comment nos mémoires nous travaillent-elles ? Quelles places prennent-elles dans le présent ? Quelle lumière porter sur les angles morts de l’histoire mondiale et de l’histoire coloniale ? Nos mémoires collectives et personnelles nous constituent, mais comment les activer, les rendre sensibles, les partager ? Les mots, les livres, ravivent les archives, les traces de ce qui a disparu, de ceux qui sont disparus. Ils raniment ce qui n’est plus, nous les donnant à sentir, à expérimenter… Sans oublier les voyageurs : Romanciers étrangers, écrivains-voyageurs, journalistes littéraires, explorateurs, coureurs de monde, alpinistes, cinéastes du grand dehors, rêveurs d’ailleurs et baroudeurs des mers, illustrateurs et photographes… Tous, témoins du réel, nous disent les soubresauts d’un monde en effervescence, monstrueux et splendide, fragmenté et solidaire.

Etonnants voyageurs vous invite à voyager en terre imaginaire. Comment imaginer le monde de demain ? Peut-on repenser notre rapport au vivant ? Est-il possible d’envisager d’autres futurs ? Les littératures de l’imaginaire apporteront un point de vue inédit sur les grands thèmes qui animeront le festival.

Ursula K. Le Guin sera à l'honneur lors d'une matinée spéciale. À la suite du documentaire Les mondes d’Ursula K. Le Guin d’Arwen Curry, les autrices Émilie Querbalec et Ketty Steward, accompagnées par la philosophe Vinciane Despret, nous parleront de celle dont elles sont les dignes héritières. Face à l’incertitude, l’autrice belge Emmanuelle Pirotte, le collectif Bombyx Mori et la jeune américaine Erin Swan nous feront voyager dans des univers foisonnants, terreaux de nouvelles civilisations ! Quel futur pour quelle humanité ? L'intelligence artificielle et les technologies sont-elles une part de la solution au problème? Ou l'inverse? Avec aussi : Marguerite Imbert, Anouck Faure, Pierre Cassou-Noguès, Brian Evenson, Jean Krug…

D’autres rendez-vous, dont les Grands entretiens de Jean-Luc Hees et un Escale au Québec, vous attendent lors du festival sans oublier la jeunesse, tout un programme avec un espace dédié L’île aux trésors, des ateliers, des dédicaces, des lectures et Suzie Morgenstern, la star de la littérature jeunesse venue des États-Unis, de retour à Saint-Malo après 7 ans d’absence.

Vous pourrez aussi déambuler au gré d’expositions, comme Au cœur de la commune de Paris avec Edith et François Bourgeon, Anne Brouillard au cœur de la forêt et bien d’autres à découvrir.

Etonnants voyageurs ne limite pas ses frontières et s’aventure sur les chemins cinématographiques avec 50 films en résonnance avec les thèmes du festival, pour trois jours de projections et de rencontres, en compagnie de 20 réalisateurs invités à présenter leur film.

Écoutons les voix des écrivains, des cinéastes, des artistes qui ouvrent l’espace de la rencontre, abolissent les frontières, tissent les mémoires, nous relient au vivant… et créent en nous l’étincelle !