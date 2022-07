Euro 2022 : 5 chiffres clés sur l'essor du football féminin ces dernières années

L'Euro de football féminin a démarré ce mercredi, cinq ans après la dernière édition de l’évènement. Seize nations, France comprise, s’affrontent pour la suprématie européenne. Mais avant de plonger dans ces quatre semaines de compétition, retour en chiffres sur l’explosion du football féminin ces dernières années, et sur l’Euro de tous les records qui s’annonce.

13 millions de footballeuses

C’est le nombre total de femmes qui jouaient au football en 2019 - dernière statistique en date disponible - dans des structures organisées à travers le monde. D’après la FIFA, ce nombre est en augmentation constante depuis plusieurs années. Pour la Fédération, le football féminin connaît une croissance particulièrement forte en Europe et en Amérique du Nord, où il gagne en participation et en intérêt. En France, la FFF a ainsi enregistré un bond de plus de 15% de licenciées en un an, frôlant la barre des 200 000 femmes avec une licence.

Publicité

Une audience multipliée par deux en quatre ans

Entre 2015 et 2019, l’évènement de la Coupe du monde de football féminin a vu son audience générale grimper de 106%. Le nombre moyen de spectateurs est ainsi passé de 8,4 à 17,27 millions en quatre ans, et la dynamique ne semble pas s’être épuisée depuis. En mai dernier, la finale de la Ligue des champions féminine a ainsi atteint un record absolu en dépassant les 3,5 millions de spectateurs au cours du match.

La compétition diffusée dans 195 pays

L'Euro de foot féminin est diffusé dans 195 pays. Du jamais vu pour cet évènement d’après la Fifa. Cet Euro sera retransmis dans 52 pays en Europe, en Chine, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Nord. Le tout pour une audience estimée à hauteur de 250 millions de personnes, un bond énorme rapporté aux quelques 178 millions de spectateurs de la dernière édition en date de la compétition.

54 millions d’euros

Ce sont les retombées économiques que devrait entrainer l’Euro féminin de cet été, selon les estimations de la Fédération internationale de Football. Un nombre qui pourrait même passer la barre des 60 millions suivant les prévisions, au profit des neuf villes anglaises qui accueilleront les matchs du mois à venir. Des prévisions qui, si elles se réalisent, marqueront un tournant sans précédent dans l’histoire de l’évènement. Il y a cinq ans, le dernier Euro féminin avait rapporté aux alentours de 44 millions, soit 10 millions de moins.

Plus de 450 000 spectateurs cette année

Les organisateurs de l'Euro féminin s'attendent à dépasser de très loin la barre des 450 000 spectateurs en cumulé dans les stades sur la durée totale du tournoi. Les scénarios les plus optimistes de l'UEFA tablent même sur un total de 525 000 spectateurs, dont presque un cinquième de supporters étrangers. Des prévisions qui marquent un écart colossal avec les dernières éditions de la compétition. L'Euro féminin de 2017, qui détient pour l'instant le record de fréquentation de l'évènement, n'avait fait que 240 000 entrées, soit presque deux fois moins.