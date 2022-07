Euro féminin de football : comment suivre le parcours de l'équipe de France ?

L'Euro féminin de football débute ce mercredi 6 juillet en Angleterre. Jusqu'au 31 juillet, jour de la finale à Wembley, seize équipes vont s'affronter dans un tournoi qui s'annonce très ouvert. L'équipe de France, troisième au classement mondial derrière les États-Unis et la Suède, peut-elle remporter son premier titre international ? "C'est le moment", a déclaré la sélectionneuse Corinne Diacre lors d'un entretien à RMC Sport le mois dernier. "On a tout pour réussir", appuie l'attaquante Clara Matéo à 20 Minutes , à cinq jours de l'entrée en lice des Bleues. Comment suivre leurs matchs ? Comment les supporter ? On vous résume l'essentiel.

Les principaux matchs en clair sur TF1

La chaîne TF1 diffuse 14 belles affiches gratuitement, dont les trois premiers matchs de phase de poule de l'équipe de France, tous en prime time à 21h : France-Italie ce dimanche 10 juillet, France-Belgique le 14 juillet et France-Islande le 18 juillet. TF1 diffusera ensuite deux quarts de finale (y compris celui de la France si les joueuses se qualifient), les deux demi-finales et la finale de la compétition. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Si vous disposez d'un abonnement payant, Canal+ diffuse également l'intégralité de la compétition (dont certains matchs sur Canal+Sport et Canal+Décalé). Une émission quotidienne de décryptage "UEFA Euro 2022 Destination Wembley" est également au programme sur Canal+.

Une application UEFA dédiée pour suivre les résultats

Si vous souhaitez suivre le tournoi d'un œil sans pour autant regarder l'ensemble des rencontres, l'UEFA lance, sur le modèle des applications de médias sportifs, son application "Women's EURO 2022 Official". Vous pourrez y retrouver tous les matchs minute par minute (commentaires écrits, pas de direct vidéo), les résultats, les temps forts, des interviews et des coulisses. L'organisateur de l'Euro compte aussi être particulièrement actif sur les réseaux sociaux, avec des comptes dédiés sur TikTok (@womensfootball), Instagram (@WEURO2022), Twitter (@WEURO2022) et Facebook (@WEURO2022).

Des places encore en vente

Si vous êtes en vacances en Angleterre ou avez envie de faire le trajet, il reste des places pour assister aux matchs de poule de l'équipe de France. Il faut toutefois faire le déplacement jusqu'au stade de Rotherham, dans le nord-est de l'Angleterre (entre deux et trois heures de train depuis Londres). Il reste des places en catégorie 3 pour France-Italie, ce 10 juillet (10 livres), mais également en catégorie 1 (20 livres) et 2 (15 livres) pour les rencontres contre la Belgique et l'Islande, les 14 et 18 juillet.

Il reste également quelques billets en vente pour le quart de finale auquel pourrait participer la France si elle finit en tête de son groupe, le samedi 23 juillet. Plus de billet en revanche pour les demi-finales, ni pour la finale, dont les 87.000 tickets ont été écoulés en très peu de temps en mars dernier. Ce dernier match, prévu à Wembley, devrait ainsi battre le record de spectateurs pour une rencontre l'Euro féminin. Sur toute la compétition, 500.000 billets ont été vendus, soit deux fois plus que le nombre de spectateurs, déjà record, lors du dernier Euro féminin en 2017 aux Pays-Bas (240.000 personnes).