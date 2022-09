"Everything everywhere all at once" : pourquoi le film en tête du box-office a failli ne pas sortir en France

Il est difficile de résumer l’histoire du film "Everything everywhere all at once" sans gâcher une partie du plaisir de le découvrir. Disons donc, en résumé et sans rien divulgâcher, que ce long-métrage, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert ("The Daniels", en duo), nous emmène dans la vie d’une mère issue d’une famille chinoise immigrée aux États-Unis, et d’un monde dans lequel chaque décision entraîne la création d’un univers parallèle – et où certains peuvent créer des ponts entre ces univers.

Plus de 100 millions de dollars de recettes mondiales

Cette variation sur le thème du "multivers", avec Michelle Yeoh (connue pour "Tigre et dragon" et "Mémoires d’une geisha"), Stephanie Hsu et Jamie Lee Curtis, est en tête du box-office en France ce mardi après son premier week-end d’exploitation : entre mercredi dernier et lundi, 110 494 personnes l’ont vue en salles. C’est un peu plus que "La dégustation", aussi sorti mercredi dernier, ou "Bullet Train", en salles depuis cinq semaines. Au box-office mondial, "Everything everywhere all at once" a déjà collecté plus de 100 millions de dollars de recettes.

L’histoire de ce film, c’est celle d’un projet indépendant qui doit beaucoup au bouche-à-oreille. Annoncé dès 2018, son tournage n’a commencé que début 2020, le temps d’accumuler les financements, avec un budget modeste pour un film d’action : 25 millions de dollars.

À titre de comparaison, l’autre film de l’année qui repose sur le concept de "multivers", "Doctor Strange and the multiverse of madness", produit par les studios Marvel (donc par Disney) et sorti en mai dernier, a un budget huit fois supérieur – 200 millions de dollars – et a rapporté 955 millions de dollars. Résultat, les réalisateurs ont rivalisé d’inventivité pour donner une dimension cosmique à un film dont la très grande majorité des scènes sont tournées dans une laverie et dans un immeuble de bureaux.

Un film porté par le bouche-à-oreille

Surtout, le film est produit par A24, une jeune maison de production et de distribution de cinéma indépendant fondée il y a dix ans à peine, mais qui en peu de temps s’est fait un nom dans le monde du ciné avec des films salués par la critique et dans les festivals : sa première production, "Moonlight" en 2016, remporte l’Oscar du meilleur film l’année suivante. Parmi les films distribués par la société, on trouve aussi le sulfureux "Spring Breakers" d’Harmony Korine, "The Bling Ring" de Sofia Coppola, ou "Swiss Army Man", avec Daniel Radcliffe, déjà réalisé par les Daniels. Ses films sont régulièrement des succès critiques, moins souvent commerciaux.

Le film n'était à l'origine destiné qu'à une dizaine de salles aux États-Unis, et à courir les festivals de cinéma de genre. C'était sans compter sur le bouche-à-oreille qui a permis au film de prendre de l'ampleur pour devenir un phénomène outre-Atlantique, projeté dans 1800 salles américaines, avant de s'exporter dans le monde. Au total, "Everything everywhere all at once" est le premier film du studio à dépasser les 100 millions de dollars de recettes.

A24, distributeur compliqué pour la France

Et en France ? C’est plus compliqué. Le film vient de sortir, alors même qu’il est sorti en salles en mars aux États-Unis, et un peu partout ailleurs dans le monde depuis. Longtemps, le film a failli ne pas être distribué en France – et beaucoup d'amateurs et d'amatrices l'ont vu de façon illégale, pensant qu'il ne sortirait pas dans nos contrées.

Car les films d’A24 sont plutôt rares en salles en France : d’après le magazine spécialisé Ecran Large , le studio a tendance à faire monter les enchères pour la distribution de ses films d’auteur en France, pays réputé de cinéphiles – mais où ses films font assez peu d'entrées au cinéma. Le risque pour les distributeurs français est fort sur ces films.

Il y a un précédent : l’an dernier, "The Green Knight" de David Lowery, un autre film A24, n’est pas sorti en salles en France, il est directement sorti sur Amazon Prime Video – au grand dam des aficionados chez qui l’attente de ces films était très forte. Sauf que parmi les trois précédents films du réalisateur, deux d’entre eux avaient fait moins de 20 000 entrées en France, le troisième moins de 300 000 alors qu’il était produit par Disney (la version "live action" de "Peter et Eliott le Dragon").

Sortir le film au meilleur moment

Pour les mêmes raisons, deux films A24 sortis ou prévus cette année, "X" et "Bodies Bodies Bodies", n’ont toujours pas de distributeur en France.

Ainsi, "Everything everywhere all at once" a trouvé un distributeur indépendant français, Originals Factory, mais celui-ci a fait le choix de retarder sa sortie pour le placer à la fin de l’été, une période plus propice pour ce genre de films, et tenter d’attirer plus de public. De la même manière, le film a été optimisé pour sortir dans les salles équipées de technologies IMAX et en 4DX, ce qui prend du temps.

Un pari lui-même risqué, car entretemps le piratage du film progressait. "Évidemment, on travaille sur le sujet du piratage, mais cela fait aussi monter la réputation du film", explique le fondateur d’Originals Factory, Tristan Dulaz, dans une interview pour le magazine spécialisé en ligne Ecran Large . Au total, le film est sorti dans 633 salles en France.