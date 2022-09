Everywoman au Théâtre Les Abbesses du 20 au 28 octobre 2022

Avec Everywoman au Théâtre Les Abbesses , Milo Rau met en scène une pièce intimiste autour de la mort. L’actrice Ursina Lardi y dialogue par le biais d’une vidéo avec une femme atteinte d’une maladie incurable. Cette fin proche alimente une réflexion sur l’existence, où le partage apparaît comme un apaisement à l’inéluctable.

« Inspiré de Jedermann, pièce où le dramaturge Hugo von Hofmannsthal met en situation une rencontre avec une allégorie de la mort, Everywoman confronte la comédienne Ursina Lardi à Helga Bedau, une femme en fin de vie. Un dialogue dérangeant s’instaure entre elles, d’autant plus frappant que, depuis la scène, la comédienne fait face à son interlocutrice présente sur un écran vidéo. À travers ce décalage, Milo Rau nous invite à un « voyage de l’héroïne » à l’issue inévitable, mais où il s’agit de mettre l’accent sur l’accompagnement, moment de tendresse, de communauté, qui sans nier la mort la rend plus humaine. » Hugues Letanneur

« En tant qu’actrice, Ursina Lardi reçoit souvent des messages. Cette femme, une ancienne institutrice, lui avait écrit qu’elle allait bientôt mourir d’un cancer et regrettait de ne plus pouvoir, à cause du Covid, aller au théâtre, elle qui aurait tant aimé monter sur scène… Nous avons été touchés par ce message et nous sommes allés à Berlin la rencontrer. Chez elle, nous avons tourné une longue vidéo, que l’on retrouve en partie dans le spectacle. Sur scène, Ursina Lardi entre en dialogue avec elle et avec le public.

C’est une pièce à la fois personnelle et philosophique, une pièce simple. Ursina Lardi énonce des expériences de pensée, il n’y a pas d’histoire au sens fictionnel. Dans les vidéos, Helga Bedau évoque sa propre vie. Évidemment, nous avons sélectionné, avec elle, ce qui est montré. Mais le seul moment qui relève vraiment de la mise en scène est celui où, comme Helga Bedau s’est endormie (elle nous a expliqué auparavant que la fatigue intense est un effet secondaire du traitement), Ursina Lardi prononce à sa place une sorte de biographie, elle aussi véridique, qui insiste sur certains aspects, émotionnels ou professionnels, importants pour Helga, comme sa relation avec son fils, dont elle a accepté avec douleur le départ en Grèce.

Comme le dit Ursina Lardi dans la pièce : pourquoi il n’y a rien de nouveau sur la mort ? Tout ce que nous voyons, vivons, tout ce que nous sommes est reflété dans notre manière de parler de la mort. Les mots prononcés sur la vie la valorisent et la sortent de cette fin qui est inexplicable et ne donne aucun sens.

Un vrai dialogue s’instaure entre Ursina Lardi et Helga Bedau. Via la vidéo, cette dernière est à la fois présente et absente. C’est aussi une représentation du dialogue avec quelqu’un qui n’est plus là.

Je crois vraiment que la vie est la seule réponse à la mort, parce que celle-ci me semble intellectuellement et politiquement inacceptable. Je ne pense pas qu’il faut accepter la mort pour comprendre la vie, mais il faut comprendre que la solitude est déjà la mort et qu’on ne peut être vraiment vivant que dans la solidarité. La vie est un projet collectif. »

Milo Rau, propos recueillis par Pascaline Vallée pour le Festival d'Automne à Paris.

