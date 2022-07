EXCLU - Découvrez la Bande Annonce de "Chronique d'une liaison passagère" d'Emmanuel Mouret

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité...

Une fin annoncée

La liaison sera donc passagère. En nous prévenant, Emmanuel Mouret nous invite à être attentifs : "à chaque nouveau rendez-vous des amants, le spectateur doit être attentif à une somme de petites choses qui évoluent au fur et à mesure."

En nous révélant l'issu, le réalisateur suggère d’emblée l’enjeu dramatique du film. Ainsi, nous savons "que les moments heureux donnés à vivre aux personnages sont promis à une fin annoncée."

Chronique d’une liaison passagère repose sur une performance d’acteurs. Et ce qu'on fait Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne a fortement impressionné l'équipe, réalisateur compris.

Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne - Pyramide Films

Le choix des comédiens

Le film repose sur deux personnages, deux comédiens qui devaient, pour reprendre les mots d'Emmanuel Mouret "être exceptionnels". Il reconnait avoir mis du temps pour trouver l'évidence du couple : "Quand j’ai pensé à Sandrine Kiberlain face à Vincent Macaigne, avec qui j’avais tourné dans "Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait", ce fut un déclic. Tous deux sont porteurs d’une fantaisie qui apporte de la comédie et confère au film une tonalité à la fois drôle et grave, légère, sentimentale, sincère et profonde, sans être pesante."

Le réalisateur aimait le contraste entre les énergies de ces deux acteurs. La vivacité de Kiberlain face à la rondeur et la douceur de Macaigne : "La bonne surprise, c’est que ce fut très fluide entre eux dès la première lecture."

Les comédiens se sont préparé très en amont du tournage, car il leur fallait connaître le texte sur le bout des doigts, Emanuel Mouret souhaitant filmer la parole « l’air de rien » : "L’enjeu pour moi était de saisir leur travail et de le rendre le plus fluide et le moins installé possible. Je ne voulais pas d’un film de chambre, mais bien au contraire un film très aéré et ample restituant quelque chose de la circulation des sentiments et des désirs, quelque chose de la grandeur de leur aventure. J’ai très peu usé du champ-contrechamp pour qu’on ne se lasse pas d’allers-retours trop répétitifs. L’idée étant qu’on ne soit jamais vraiment posé, il fallait donc que mes comédiens soient toujours en mouvement. J’ai opté pour des plans-séquences avec beaucoup de déplacements, et j’aime beaucoup faire ça. Par conséquent, ma direction relevait presque de la cinétique, on ne voit quasiment jamais les comédiens assis. Je voulais que l’œil du spectateur cherche constamment à les saisir. On a beaucoup joué avec le cadre, les apparitions/ disparitions, les hors champs, les contre-jours, les personnages de dos, etc..."

Georgia Scalliet - Pyramide Films

Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne sont entourés par Georgia Scalliet, qui a été sociétaire de la Comédie-Française et a une grande expérience du théâtre. Maxence Tual et Stéphane Mercoyrol.

Chronique d'une liaison passagère, au cinéma le 14 septembre 2022