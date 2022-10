EXCLU - Découvrez la bande annonce de "Falcon Lake", le premier film de Charlotte Le Bon

"Ce récit très sensible et subtil m’a paru comme une évidence car porteur d’un immense potentiel cinématographique."

C'est un ami, en l'occurrence l'acteur-réalisateur Jalil Lesper qui a offert la bande dessinée Une soeur de Bastien Vivès à Charlotte Le Bon, avec ses mots : "Je crois que c’est pour toi et si ça te plaît, je t’accompagnerai comme coproducteur de ton premier long métrage." Le principal défi fut alors pour la future réalisatrice de se réapproprier le récit et d’en faire une œuvre intime.

"C'est une adaptation libre" précise-t-elle. Et la première liberté que va s'accorder Charlotte Le Bon, c'est de transposer l'histoire au Québec, dans la région des Laurentides que la jeune femme connait bien : "J’avais besoin de cette familiarité pour à la fois me rassurer et bousculer mon personnage principal, qui est français. J’aimais l’idée de le confronter à l’altérité afin d’exacerber le sentiment d’isolement propre aux premiers émois."

Un lac, des ados insouciants, un danger qui rôde, on n'est pas loin des bases du film de genre : "Je suis fan des films de genre horrifique" reconnaît Charlotte Le Bon. "Ce sont mes premiers souvenirs forts de cinéma."

Petits détails que la réalisatrice aime raconter : Falcon Lake a été tourné dans une petite ville des Laurentides qui s’appelle Gore. Le camp de base était située à côté d’un cimetière et tous les midis, l’équipe mangeait près des tombes. "C’était étrangement très sympathique."

Le choix des comédiens

Bastien | Joseph Engel

Charlotte Le Bon découvre Joseph Engel dans L’homme fidèle de Louis Garrel, il y a quatre ans. "Après avoir découvert cet enfant secret, j’espérais que j’arriverais à convaincre ses parents de me le laisser un mois au Canada. Ça a pris un peu de temps…" Coïncidence heureuse, Joseph avait 14 ans au moment du tournage. "Avec son corps, avec sa sensibilité, il m’a tout donné : un ado dans sa splendeur mais habité par l’intelligence émotionnelle d’un adulte. En général dans les films d’ados, les personnages masculins sont un peu ridicules, passifs et ingrats. Moi, je voulais un garçon beau, troublant et drôle."

Chloé | Sara Montpetit

Pour le rôle de Chloé, la recherche a été plus longue. Sara Montpetit a répondu à une annonce vidéo en ligne comme 400 autres postulantes. "J’ai tout de suite vu que ce serait la Chloé idéale : aucune minauderie et une certaine nonchalance, totalement inconsciente de sa beauté."