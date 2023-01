EXCLU - Découvrez la bande annonce de "Mon crime" le nouveau film de François Ozon

"Le cinéma parlant m’est toujours apparu comme l’art du mensonge par excellence, et depuis longtemps, je souhaitais raconter une histoire autour d’un faux coupable ou d’une fausse coupable." explique François Ozon. Lorsque'il découvre cette pièce écrite par Georges Berr et Louis Verneuil, et qui fut l’un des grands succès de 1934, il se dit qu'il a trouvé l'occasion de se confronter à ce thème.

L'histoire : Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un producteur célèbre. Aidée de sa meilleure amie, Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour.

"J’ai voulu l’adapter librement précise le réalisateur, pour faire résonner au sein de l’intrigue nos préoccupations contemporaines autour des rapports de pouvoir, d’emprise dans les relations hommes/femmes."

Dialogue à la mitraillette, situations cocasses et incongrues, François Ozon fait le choix de la fantaisie et à la légèreté. "Il m’a semblé que c’était le genre idéal pour raconter cette histoire, avec un ton de farce tendre, ironique, jouant sur l’absurde, tout en assumant une part de théâtralité."

Casting haut de gamme pour ce nouveau film : Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, André Dussollier, Michel Fau, Daniel Prevost, Evelyne Buyle, Myriam Boyer.... entourent Nadia Tereszkiewicz et Rebecca Marder : "Ce film m’a permis de travailler avec des jeunes actrices débutantes, pleines d’espoir, qui portent les rôles principaux, et de les confronter à une farandole d’acteurs et d’actrices solides et confirmés"