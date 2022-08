EXCLU - Découvrez la bande annonce de "Tori et Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

"Tori et Lokita" est avant tout une histoire d'amitié. Au-delà du destin médiatique de ces jeunes migrants qu'on appellent les "MENA", mineurs étrangers non accompagnés, "Cette amitié est le noyau du film", précisent Jean-Pierre et Luc Dardenne. "Pour Lokita, l’adolescente et Tori le garçon à peine sorti de l’enfance, tous deux venus d’Afrique, du Cameroun et du Bénin, l’amitié est non seulement le fait d’être présent l’un pour l’autre, de s’entraider pour payer les passeurs, régulariser leur situation, trouver des boulots au noir, envoyer de l’argent à la famille, etc… mais aussi le fait de ne pouvoir être l’un sans l’autre, de s’aimer comme frère et soeur, de faire famille pour ne pas être seul dans le noir avec ses cauchemars, pour être consolé par un geste, une parole, une chanson, pour ne pas sombrer dans la solitude et ses crises d’angoisse."

Vu le jeune âge des protagonistes, les réalisateurs ont choisi de jeunes comédiens professionnels, d'autant qu'ils devaient non seulement jouer mais aussi chanter. Ils sont entourés d'acteurs et actrices professionnels et non professionnels : "l’essentiel était qu’ils et elles n’aient pas une notoriété telle qu’elle puisse induire des attentes inadéquates au mouvement de l’intrigue chez le spectateur."

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jean-Pierre et Luc Dardenne ont tout mis en oeuvre pour "laisser apparaître comme par surprise les mouvements de l’amitié entre Tori et Lokita", leur souhait le plus cher étant que "le spectateur et la spectatrice qui auront ressenti une profonde empathie pour ces deux jeunes exilés et leur indéfectible amitié, éprouvent aussi un sentiment de révolte contre l’injustice qui règne dans nos sociétés."

"Tori et Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, à voir au cinéma le 5 octobre

Jean-Pierre et Luc Dardenne - Christine Plenus