EXCLUSIF - Ce que contient le décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées

Voilà une solution face à la sécheresse et au manque d'eau chronique. Le gouvernement doit publier dans les jours qui viennent un décret pour faciliter la réutilisation des eaux usées. De l'eau utilisée pour irriguer ou encore arroser les espaces verts. France Inter a pu se procurer ce décret en exclusivité. Il est très attendu par les collectivités et les industriels. Il met en application le plan eau du gouvernement et prévoit notamment d'assouplir les règles pour faciliter ce recyclage de l'eau.

Des autorisations simplifiées et accélérées

Le décret fait d'abord sauter des verrous réglementaires, des freins, qui empêchaient jusque-là de réutiliser l'eau usée. Si une commune voulait récupérer de l'eau usée et la traiter pour arroser ses espaces verts, elle devait par exemple solliciter l'Agence Régionale de Santé. Désormais, l'autorisation sera simplifiée, et accélérée, et si l'ARS ne se prononce pas, la commune pourra commencer les travaux, le silence de l'agence équivaut à un avis favorable.

Publicité

"Par ailleurs, le décret allège les charges administratives du porteur de projets après l'octroi de l'autorisation en supprimant l'obligation pour ce dernier de transmettre au préfet et au CODERST, un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'autorisation", détaille le décret. La procédure est aussi facilitée pour un agriculteur qui voudrait irriguer son champ avec de l'eau usée notamment.

Pour les industriels, la fin de la limite de cinq ans pour réutiliser leurs eaux

Par ailleurs, les industriels ne seront plus soumis à un délai maximum de cinq ans pour réutiliser leurs eaux. Ils pourront aller au-delà. Une mesure qui doit permettre selon le décret de "disposer du temps adéquat pour amortir les investissements nécessaires à la mise en œuvre des projets".

Le périmètre géographique des autorisations sera également élargi pour permettre d'autoriser "la réutilisation des eaux usées sur plusieurs départements, ainsi que le champ d'installations de traitement à partir desquelles les eaux peuvent être utilisées", dit le décret.

Les exigences de qualité de l'eau fixées par arrêté

Autre élément important de ce décret, un arrêté interministériel fixe les niveaux d'exigence de qualité de l'eau en fonction des usages "afin de simplifier et de rendre plus rapide l'instruction". Les critères ne seront sans doute pas les mêmes pour irriguer des cultures ou arroser un golf . Le décret précise aussi que "l'utilisation des eaux de pluie pour les non-domestiques se fait sans autorisation".

Enfin "deux nouveaux usages : le lavage des voiries et l'hydrocurage de réseaux, font l'objet d'un projet d'arrêté soumis, à la mi-juillet, à l'avis de l'ANSES, qui pourra être finalisé d'ici la fin de l'année", détaille ce décret.

Objectif : mille projets de réutilisation des eaux usées d'ici 2027

En tout cas, ce décret devrait permettre de dépenser moins d'eau. Le gouvernement veut développer un millier de projets de réutilisation de l'eau usée d'ici 2027. La France en réutilise actuellement une infime partie : moins de 1%. C'est vingt fois plus en Espagne, dix fois plus en Italie.

Un autre décret concernera bientôt les industries agro-alimentaires. Quant à l'eau, des douches ou du lave-linge, un autre décret permettra de la réutiliser pour les toilettes d'ici la fin de l'année. Il n'est pas encore question de traiter l'eau usée pour la rendre potable, mais des communes comme les Sables-d'Olonne y réfléchissent déjà.