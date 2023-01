Exécutions en Iran : dans les tribunaux révolutionnaires du régime, un simulacre de justice

En Iran, le régime multiplie les condamnations à mort pour réprimer la contestation. 18 condamnations à la peine capitale ont été prononcées par les 31 tribunaux révolutionnaires, créés au lendemain de la Révolution de 1979 pour traiter les dossiers les plus sensibles aux yeux du régime, que ce soient les questions de sécurité ou les dossiers des opposants politiques. Dans chaque province, ils fonctionnent comme de pseudos tribunaux où se tiennent des procès totalement injustes, sans procédure équitable, où les verdicts sont écrits à l’avance et entérinent les exécutions publiques.

Ces deux jeunes hommes, Mohammad Mahdi Karami et Seyyed Mohammad Hosseini, ont été exécutés pour avoir tué un membre de la force paramilitaire iranienne Basij lors de manifestations, portant à quatre le nombre d'exécutions suite aux protestations nationales en Iran, qui se sont intensifiées depuis la mi-septembre et appellent à la fin du régime clérical iranien. "Il y a un procureur révolutionnaire par tribunal. Il est là pour lire l’acte d’accusation. Il est soumis à la volonté des agents de renseignement et vient pour exposer ce que les interrogateurs des renseignements des Gardiens de la révolution ou du ministère du renseignement lui ont écrit" , explique à France Inter un juriste d’origine iranienne, qui souhaite garder l’anonymat.

Des procès filmés et diffusés comme des avertissements

Les interrogateurs extorquent des aveux sous la torture aux futurs condamnés à mort, dans les prisons du régime. C’est ce qui s’est passé pour les quatre manifestants qui ont été pendus ces dernières semaines , dont Mohammad Mahdi Karami et Seyyed Mohammad Hosseini le week-end dernier. "La République islamique ne respecte même pas sa propre loi. Les dispositions du code pénal islamique et les dispositions du code de procédure pénale en Iran ne sont pas respectées, parce que ce sont des aveux qui sont obtenus sous la contrainte puis diffusés lors des journaux télévisés ou dans le cadre de documentaires à la télé", poursuit ce juriste.

Les juges des tribunaux révolutionnaires sont très connus, notamment à Téhéran. Ce sont généralement les mêmes qui officient. "Ils sont tristement célèbres car il arrive souvent que ces procès soient enregistrés et diffusés à la télévision d'État dans le but de servir de leçon aux autres, comme une sorte d’avertissement. En gros : 'Si vous continuez à descendre dans la rue ou si vous continuez vos actes d'opposition au régime, voilà ce qui vous attend.'"

"En 2009 déjà, des extraits de procès ont été retransmis à la télévision d'État. On a même vu des procès collectifs du mouvement Vert en présence de groupes de prisonniers politiques. Cette pratique de retransmission des procès politiques devant les tribunaux révolutionnaires ne date pas du mouvement actuel. Ça date aussi des précédents mouvements de protestation", explique encore ce juriste, installé à l'étranger.

Des avocats "figurants"

Les droits de la défense sont eux aussi mis à mal devant les tribunaux révolutionnaires. "Les mis en cause n'ont pas le droit d'avoir leurs propres avocats. C'est l'autorité judiciaire qui fournit une liste ou qui nomme directement un avocat commis d'office pour défendre le prévenu. Malheureusement, les familles des jeunes manifestants exécutés récemment ont expliqué que ces avocats ne répondent même pas au téléphone. En réalité, ce sont des figurants au sein de ces tribunaux", souligne-t-il.

D’après un rapport établi en 2017 par la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’Homme en Iran, les tribunaux révolutionnaires continuent de prononcer la grande majorité des condamnations à mort. "Ces juridictions bafouent systématiquement le droit à un procès équitable et à une procédure régulière : les suspects ne sont pas autorisés à se faire assister d’un avocat au cours de l’enquête, les avocats n’ont bien souvent pas accès aux pièces du dossier, de nombreux procès ne dureraient que quelques minutes", confirme le juriste d'origine iranienne contacté par France Inter, qui dénonce un "scandale pour l'humanité", choqué de voir "que l'on essaie de donner une apparence légitime et juridique à quelque chose qui ne l'est pas du tout".