Explosion du pont en Crimée : au moins trois morts, le trafic automobile et ferroviaire reprend

Après les voitures, le trafic des trains a repris samedi après-midi sur le pont de Crimée, endommagée par une explosion à l’aube. Cette infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 au détriment de l'Ukraine, a été partiellement détruit par une énorme explosion. Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit une boule de flamme apparaître, alors que plusieurs voitures circulaient sur le pont. D'après Moscou, un camion piégé a explosé. Le président russe Vladimir Poutine ordonne un renforcement de la sécurité autour du pont et des infrastructures.

Au moins trois morts

Sur d'autres images, on peut voir un convoi de wagons citernes en flammes sur la partie ferroviaire du pont, et plusieurs sections d'une des deux voies routières effondrées. Selon les enquêteurs, l'attaque survenue tôt dans la matinée a fait trois morts : le conducteur du camion et deux personnes -- un homme et une femme -- qui se trouvaient dans une voiture juste à proximité lors de la déflagration et dont les corps ont été sortis des eaux.

A quoi sert ce pont ?

Inauguré en 2018, ce pont a été construit à grands frais sur ordre du président russe Vladimir Poutine pour relier la péninsule annexée au territoire russe. Il est long de 18 kilomètres et sert notamment au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine.

Si l'Ukraine est bien à l'origine de l'incendie et de l'explosion sur le pont de Crimée, le fait qu'une infrastructure aussi cruciale et aussi loin du front puisse être endommagée par les forces ukrainiennes serait un camouflet pour Moscou. "C'est un coup dur qui s'ajoute à toute une série. Maintenant, il est clair qu'il a de plus en plus le dos au mur. Je pense que son dispositif militaire est en grande difficulté", analyse Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial de l’Institut Montaigne, sur franceinfo.

Aucune revendication pour l’instant

Personne encore n’a revendiqué cette explosion, qui a entraîné l'effondrement de certaines sections du pont. "Il convient de noter que le camion qui a explosé, selon toutes les indications, est entré sur le pont depuis le côté russe", a répliqué la présidence ukrainienne. "C'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses (...) tout cela indique clairement une piste russe." L'armée russe a elle annoncé la nomination d'un nouveau commandant de son "opération militaire spéciale" en Ukraine après une série de revers cuisants sur le terrain.

Le Conseiller de Volodymyr Zelensky, Mikhaïlo Podolyak s’est félicité de cette opération. "Crimée, le pont, le début. Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé, doit être rendu à l’Ukraine, toute l’occupation russe doit être chassée", écrit-il sur Twitter. Mais il ne donne pas d’indications sur ses responsables.

Une explosion fêtée en Ukraine

Après l’explosion du pont de Crimée, la poste ukrainienne a annoncé préparer un timbre son effigie. Les dessins sont déjà prêts, selon le chef de "Ukrposhta" Ihor Smilyansky, l’équivalent de La Poste en Ukraine. Ce timbre parodie la célèbre scène de Titanic. On y voit une femme sur le rebord du pont détruit, les bras tendus. La série de timbre s’appelle "Pont de Crimée - Terminé".

Sept millions d’exemplaires seront imprimés. Ce timbre sera vendu avec une enveloppe. Celle-ci montre une explosion faisant rompre les menottes qui attachent la Russie et la Crimée. "Bientôt disponible en ligne et dans nos magasins", précise Igor Smelyansky.

Dans la capitale Kiev, un timbre géant représentant l’explosion est déjà exposé. Ce n’est pas la première fois que la Poste ukrainienne imprime des timbres pour célébrer des victoires ou des évènements dans le conflit l’opposant à la Russie. Le naufrage du vaisseau amiral russe, le Moskva, a eu le droit à un timbre, devenu collector dans le pays . Il avait été créé avant son attaque, mais il est sorti juste après le naufrage. Il représente un soldat ukrainien faisant un doigt d’honneur au Moskva.