EXPO - 40 ans de rap français : Bou(r)ge(s) de là ! (5/5)

En 1991, Bourges créé l’événement en montant le premier plateau de rap français dans un festival, une rap party incroyable où toute la France et tous les genres sont déjà représentés : les banlieues parisiennes, du Nord (Supreme N.T.M) au Sud (EJM, Little MC) tout comme les faubourgs marseillais (IAM et Swinging Soul Radicals).

En 2023, à Bourges plus qu’ailleurs, rap is the new rock ! Le public vient pogoter sur les sons de Gazo, Hamza, Tiakola, Favé ou Eesah Yasuke. Oxmo Puccino est là aussi, figure tutélaire et MC de la première création rap du Printemps intitulée Désir(s) et réunissant les fines plumes de la nouvelle génération.

- NTM « Paris sous les bombes » Epic 1995 / Youssoupha « Noir D**** » Bomayé Musik 2012

Entre ces deux éditions capitales pour le rap à Bourges, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel aura accueilli plus de cinq-cents artistes rap dont Orelsan, MC Solaar, Assassin, Ideal J. Diam’s, 113, Psy 4 de la Rime, Nekfeu, SCH, Laylow et tellement d’autres !

Les iNOUïS, le premier dispositif national de repérage artistique français qui a choisi le Printemps pour maison n’est pas en reste puisque c’est avec lui que Hocus Pocus, Chinese Man, Rilès, Babysolo33, B.B. Jacque et bien d’autres talents ont fait leurs premières armes à Bourges en rencontrant souvent pour la première fois le public et les professionnel·les.

- Gaël Faye « Pili pili sur un croissant au beurre » Motown France 2013 - Eesah Yasuke « Cadravre exquis » Banzai lab 2021

La dédicace du Printemps au rap pour mieux comprendre son succès contemporain en explorant son passé

Un scratch, un beat…40 ans de rap en France

du 18 au 22 Avril 2023 à la maison de la culture de Bourges qui pendant le festival, propose des Concerts, des expositions, et des films. Retrouvez le programmes sur le site de la maison de la culture

