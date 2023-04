EXPO - 40 ans de rap français : Le monde de demain 1983-1992 (1/5)

Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur

D'une génération révoltée prête à tout ébranler

Même le système qui nous pousse à l'extrême

Mais NTM Suprême ne lâchera pas les rênes

Épaulé par toute la jeunesse défavorisée

Seule vérité engagée : le droit à l'égalité

Le voilà de nouveau prêt à re-déclencher

Une vulgaire guerre civile et non militaire

Y en a marre des promesses, on va tout foutre en l'air*

Le monde de demain quoi qu'il advienne nous appartient

La puissance est dans nos mains alors écoute ce refrain...

Suprême NTM – Le monde de demain (1991)

New York, fin des années 70. Une culture neuve prend forme au bas des murs en briques graffés des quartiers noirs ; le Queens, le Bronx, Harlem et Brooklyn se meuvent au rythme des block-parties, ces fêtes de quartier organisées en pleine rue sous la supervision d’un disc-jockey (« DJ ») et d’un maître de cérémonie (« MC ») employés à maintenir l’effervescence générale. L’art du deejaying s’y développe avec la technique du scratch et la diffusion répétitive de breaks (coupures lors desquelles le tempo, le beat, est mis à nu) issus de tubes soul, latinos ou funk propices à la danse. Les MC étoffent quant à eux leurs interventions de blagues et historiettes mises en rimes, qu’ils déclament à même la musique : le rap est né.

- Divers « Rapattitude vol 1 » Virgin 1990 - NTM « Le monde de demain » Epic 1990

Le mouvement se propage via le célèbre Rappers’ Delight (1979) du trio Sugarhill Gang, premier morceau de hip-hop jamais enregistré. D’autres pionniers suivront : Grandmaster Flash & The Furious Five (The Message), the Treacherous Three (Feel the Heartbeat) ou T-Ski Valley (Catch the beat). Bernard Zekri, journaliste français installé à New York, assiste en direct à l’émergence de ce genre nouveau qu’il souhaite importer en France par le biais du label Celluloïd ; « Une sale histoire » (Change the beat, 1982) par la rappeuse Beside, apparaît comme le premier titre de rap interprété en français. Dans la foulée naît aussi le New York City Rap Tour (1982), une tournée française d’artistes américains à partir de laquelle se dessinent les codes du courant « hip-hop » dans l’Hexagone : musique, vêtements, graffiti, et surtout danse avec l’avènement du popping et du smurf. Des cercles de B-boys et B-girls (danseurs de breakdance) investissent bientôt les places du Trocadéro, du Centre Pompidou, ou de l’Opéra à Lyon, mettant au jour un engouement d’abord chorégraphique pour le mouvement.

A la fin des années 1980, le hip-hop semble s’essouffler tandis que les radios libres s’emparent du phénomène. Les nouveaux passeurs s’appellent Phil Barney (Carbone 14), Dee Nasty (Radio FG, Carbone 14, RDH puis Nova), Lionel D. (Nova) mais aussi Sidney (Radio 7 et TF1), Sophie Bramly (MTV Europe) et Olivier Cachin (M6). C’est sur leurs ondes qu’éclosent les premiers raps francophones, ceux de Ministère A.M.E.R., Destroyman et Jhonygo, Assassin, Little MC, Tonton David, Démocrates D. et EJM. En 1990, le rap français déferle avec une première compil (Rapattitude), un premier album (Y a pas de problème de Lionel D.), un single à succès (Bouge de là de MC Solaar) et un vidéo-clip mythique signé S. Sednaoui pour le Monde de demain de NTM.

- Fab 5 Freddy (feat. B-side) « Une sale histoire (stop the beat) Disc' AZ International 1982 - Assassin « Note mon nom sur ta liste » Remark 1991

RAP !

Un scratch, un beat…

40 ans de rap en France

