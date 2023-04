EXPO - 40 ans de rap français : Ma France à moi 2003-2012 (3/5)

Ma France à moi elle parle fort, elle vit à bout de rêves

Elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles

Elle sèche les cours, le plus souvent pour ne rien foutre

Elle joue au foot sous le soleil, souvent du Coca dans la gourde

[…]

C'est pas ma France à moi cette France profonde

Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge

Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge

Avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre

Diam’s – Ma France à moi (2006)

Le gangsta rap né dans les ghettos, est marqué par des figures telles que 2Pac ou The Notorious B.I.G (assassinés depuis), ainsi que des rappeurs comme Dr Dre et Snoop Dogg. Récit d’un quotidien de luxure et de violence : sexe, drogue, argent, meurtres, haine des policiers et du système, proxénétisme... En France, citons Alpha 5.20 “Bien dans le four”, Rohff “Message à la racaille”, Ol Kainry & Dany Dan “Crie mon nom 2005”...

Dérivé du gangsta rap et d’une certaine idéalisation du bling-bling, le courant egotrip se développe en parallèle, représenté en France par Booba (Ouest side) ou la Fouine (Aller retour). Cette mégalomanie gonflée à la testostérone se base sur l’accumulation de punch-lines et la déstructuration du discours pour flatter l’ego de l’artiste, sans réelle revendication politique ou sociale.

- Diam’s « Dans ma bulle » Delabel 2006 - Booba « Ouest side » Tallac records 2006

Cependant, les “rap dur” (hardcore) et “rap conscient” (rap politique) ne perdent pas en puissance. Développés par des labels indépendants, pour éviter le formatage, ces esthétiques évoluent notamment avec la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés après avoir fui la police en 2005. Le rap hardcore se définit par une écriture crue et trash qui rejette la société : Monsieur R “FranSSe” ; Sniper “La France”, Sinik “Autodestruction” ; tandis que le rap conscient moins fataliste reste porteur d’un message politique et revendicatif : Kery James “Banlieusards”, Rocé “Je chante la France”, Keny Arkana “La rue nous appartient”.

Cette décennie est marquée par le déclin du sample et des scratchs au profit de compositions originales influencées par les musiques électroniques. De nouveaux logiciels remplacent peu à peu les samplers. Les beats s’accélèrent et sont plus saccadés ; le rap de rue quant à lui reste minimaliste, annonçant les prémices de la drill (trap sombre)*.***

- Kery James « A l’ombre du show business » Believe 2008 - Keny Arkana « Désobéissance » Because music 2008

RAP !

Un scratch, un beat…40 ans de rap en France

du 18 au 22 Avril 2023 à la maison de la culture de Bourges qui pendant le festival, propose des Concerts, des expositions, et des films. Retrouvez le programmes sur le site de la maison de la culture

