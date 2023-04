EXPO - 40 ans de rap français : On verra bien 2013-2023 (4/5)

Ce monde rend fou, tout le monde est en guerre han, han

Plus on s'renfloue et moins on voit clair han, han

Quand t'as pas d'argent, dans ce monde, t'as pas d'droit han, han

[…]

Publicité

On verra bien ce que l'avenir nous réservera

On verra bien, vas-y, viens, on n'y pense pas

On verra bien ce que l'avenir nous réservera

On verra bien, on verra bien

Nekfeu – On verra (2015)

Dès le milieu des années 2010 l'auto-tune, logiciel qui corrige la voix, se répand et touche tous les courants musicaux. Ainsi, même les courants underground du rap sont teintés d’une nouvelle esthétique vocale.

Rap conscient, ego trip, gangsta rap se côtoient, et les rappeurs ne se cantonnent pas à un style : on retrouve le boom-bap des années 80-90 (Benjamin Epps, Hugo TSR), ainsi que des esthétiques nouvelles telles que la trap et ses dérivés. La trap se caractérise par ses rythmes lents, chaloupés, teintés de charley (cymbales) et de basses saturées : Dosseh (Vidalo$$a), Niro (Sale môme), Lacrim (Corleone). Représentant la trap sombre (ou drill), des artistes comme Kaaris, Gradur ou Kalash Criminel poussent la caricature de l’egotrip et du rap de rue hardcore. Alkpote tire le trait vers le comique “Amour (Feat. Philippe Katerine)”, tandis que les marseillais Jul “On m’appelle l’OVNI” et Naps “La kiffance” s’inspirent d’eurodance et de hip-house (rythmes très rapides et sons électroniques). D’autre part, un mouvement plus planant déferle avec PNL et le cloud rap (“Le monde ou rien”).

- PNL « Le monde chico » Qlf records 2015 - Seth Gueko « Professeur punchline » Believe 2015

Le rap conscient est toujours aussi présent, défendu par des artistes venant aussi de milieux sociaux plus favorisés : d’Orelsan “Basique” à Médine “Heureux comme un arabe en France” en passant par Alpha Wann “Ça va ensemble” et Gaël Faye “Irruption”, donnant au rap une dimension plus large.

Ces dernières années, dans le sillage de Diam's, le rap féminin trouve sa place. Citons Aloïse Sauvage, Doria, Chilla ainsi que le tremplin Rappeuses en Libertés qui promeut les artistes de demain.

Du fait de cette démocratisation, aujourd’hui le rap est la musique la plus diffusée et vendue dans l’hexagone. Jul, PNL, Ninho, Damso, Nekfeu, Booba, Niska, Drake, Maître Gims et Orelsan sont les dix artistes les plus écoutés en France ces dix dernières années.

- Nekfeu « Feu » Polydor «2015 - Orelsan « La fête est finie » Wagram 2017

RAP !

Un scratch, un beat…40 ans de rap en France

du 18 au 22 Avril 2023 à la maison de la culture de Bourges qui pendant le festival, propose des Concerts, des expositions, et des films. Retrouvez le programmes sur le site de la maison de la culture

La playlist Spotify de l'exposition