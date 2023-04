EXPO - 40 ans de rap français : Prose combat 1993-2002 (2/5)

Passe-moi le mic et capte ces mots

Qui sème le vent récolte le tempo

Mon cerveau est mon stylo le moteur

Paix au système D, respect à MacGyver

Quand, avec une allumette il fait un catamaran

C'est marrant et je rie comme Fanny Ardant

Occasionnellement pourtant mon bic se bat

Avec l'art subtil du prose combat

MC Solaar – Prose combat (1994)

Quelques années seulement après la Marche pour l’égalité et contre le racisme (ou « Marche des beurs ») de 1984, initiée en réponse aux affrontements survenus entre jeunes et policiers dans le quartier sensible des Minguettes à Vénissieux à l’origine de la création de SOS Racisme, et alors que les nouvelles lois Pasqua-Debré durcissent les conditions de vie des étrangers en France, l’affaire Malik Oussekine ravive la fureur des banlieues. Les jeunes des cités issus de l’immigration, sont en colère ; le rap s’impose comme un important medium de protestation : Lionel D. « Pour toi le beur » (1990), Assassin « L’Etat assassine » (1995), IAM « Nés sous la même étoile » (1997), Oxmo Puccino « Peur noire » (1998). Loin de l’insouciance des premiers rappeurs-danseurs et « jongleurs de mots », le genre se veut à présent conscient, révolté, politiquement engagé, dans la lignée des textes incisifs des noirs-américains de Public Ennemy et N.W.A.

- MC Solaar « Prose combat » Polydor 1994 - IAM « Nés sous la même étoile » 1997

Autre français installé à New York, Thibaut de Longeville fait en 1994 la rencontre de Iain McNee, alias le « Roi de la cassette » (« Tape King »), plus important diffuseur de mixtapes de hip-hop. Instrument incontournable de la diffusion du rap aux Etats-Unis, le concept fait son apparition en France via la société Passe Passe. Cinq mixtapes y seront produites par mois entre 1994 et 2004, pour le plus grand plaisir des amateurs de nouveautés venues d’Outre-Atlantique. Prenant modèle sur la compilation Power Cypha (1996) du DJ Tony Touch, réunissant sur 50 pistes les 50 meilleurs rappeurs américains de l’époque, le label sort son Opération : Coup de Poing (1997) avec en invités les collectifs Time Bomb, Mafia K’1 Fry, et la Fonky Family.

Les années 1990 sont aussi celles des premiers grands succès commerciaux, avec deux premiers disques de platine pour IAM (L’école du micro d’argent, 1997) et Doc Gynéco (Première consultation, 1996) et de nombreux contrats signés chez les majors de l’industrie musicale (Suprême NTM et Lionel D. chez Sony Music, EJM chez BMG, IAM chez Virgin, MC Solaar et Assassin chez Polydor). Les cadences de vente s’emballent aussi grâce à l’émergence de la radio Skyrock et de son émission « Planète Rap ». Des superstars du genre se démarquent, parmi lesquelles Stomy Bugsy, Passi, NTM, Akhenaton, Rohff, Disiz la Peste et Lunatic.

RAP !

Un scratch, un beat…40 ans de rap en France

