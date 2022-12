Expo - "Spirou dans la tourmente de la shoah" au Mémorial de la Shoah : l'Histoire à hauteur d'enfant

Comment raconter l'indicible aux enfants sans les traumatiser ? Comment transmettre le récit de l'élimination des Juifs d'Europe par les Nazis au milieu du XXe siècle ? Grâce à un héros empathique, ingénu, engagé, philosophe… Le dessinateur Emile Bravo a eu l'idée de placer son Spirou en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Son récit, adapté au jeune public, n’est jamais plombant et comporte même de l'autodérision. Ce qui fait de son Spirou, l'espoir malgré tout, « la meilleure BD sur le sujet depuis Maus d'Art Spiegelman » selon le commissaire de l'exposition, Didier Pasamonik.

La Belgique, placée sous administration directe de l'Allemagne pendant l'occupation, a souffert peut-être plus que d’autres pays. Dans le récit en BD, Spirou résiste comme peut le faire un enfant, avec de petits gestes de solidarité, en ne maniant jamais d'arme.

Planche de "Spirou. L'Espoir malgré tout" présentée dans l'exposition au Mémorial de la Shoah mettant en scène Felix Nussbaum et Felka Platek - Emille Bravo/Dupuis

La shoah n'est jamais visible directement

Elle est néanmoins très présente à travers le personnage de l'ami de Spirou, Felix Nussbaum et de sa femme Felka Platek. Un peintre juif qui a réellement existé, et dont l'exposition présente des tableaux. Ses dernieres œuvres évoquent la mort. Des documents policiers de son arrestation en 1944 pour être envoyé dans les camps sont présents. Son unique portrait est signé d'un peintre chinois, probable disciple de Tchang, l'étudiant qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner l'ami de Tintin dans Le Lotus bleu et Tintin au Tibet.

Le théâtre des Farfadets qui a permis de sauver des enfants juifs et a servi de couverture à Jean Doisy © Radio France - Anne Douhaire/France Inter

Dans les albums d'Emile Bravo, Spirou et Fantasio s'opposent au nazisme en promenant un théâtre de marionnettes. Ils mettent en scène des… Spirou et des Fantasio qui distraient les enfants. Dans la réalité, ce théâtre a existé. Il est montré dans l'exposition grâce à un prêt du fils de Brigitte Mons. Cette femme a sauvé plus de 600 enfants, dont probablement la mère du commissaire de l'exposition.

Le rôle de Jean Doisy

Le rédacteur de Spirou depuis 1935, Jean Doisy alias Jean-Georges Evrard va se servir de ce Théâtre des Farfadets comme couverture pour se déplacer en Belgique et résister en s'appuyant sur le Club des amis de Spirou, qui comptait 5 000 membres avant-guerre, puis 50 000 en 1942 !

Ce militant communiste s'oppose à l'occupation en rusant avec la censure allemande. Les occupants coupent le papier ? Qu'à cela ne tienne, on le cache. Ils interdisent la parution du journal Spirou ? Le magazine est publié dans un livre sur Don Bosco distribué à plus de 100 000 exemplaires par l'enseignement catholique professionnel Don Bosco. Jean Doisy est aussi à l'origine du recrutement de l'agent secret de la commission Victor-Martin, envoyé en éclaireur pour enquêter sur la réalité des camps nazis pendant la guerre…

On en apprend beaucoup sur cette période en Belgique. Par sa scénographie joyeuse, et sa richesse en documents originaux, l’exposition se révèle passionnante, et très instructive.

=> Spirou L’espoir malgré tout d’Emile Bravo est paru chez Dupuis

L'exposition a lieu du 9 décembre au 30 août 2023 au Mémorial de la Shoah à Paris pour les enfants à partir de 9 ou 10 ans.

Le catalogue Spirou dans la tourmente de la Shoah par Didier Pasamonik est édité par les Editions du mémorial de la Shoah