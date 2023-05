Cheveux ébouriffés, lunettes aux verres fumés cerclés de noir, Tim Burton a la silhouette sombre et filiforme de son héros, Jack Skellington, le héros du film, L’étrange Noel de Monsieur Jack. Et pour se définir, il dit que l'été l'incommode, que l'obscurité le ravit, qu’il aime les coléoptères, les walkyries et le gin de Bombay…

Comment expliquer ce goût pour l’anormalité et l’étrange ? Dans un article de Télérama de décembre 1994, le réalisateur s’explique : « J’ai grandi en Californie du Sud. Un endroit plat, sans changement de saison. Tout le monde vit dans sa voiture... Aucun sens de la communauté, aucune émotion... Et une population conformiste, qui passe son temps à classer les gens en catégories... Bien sûr que je me suis assez vite senti un E.T.. L'enfance fut pour moi une espèce de dépression surraigü dont je suis heureux d'être sorti. Quand j'entends dire à propos de Spielberg qu'il est resté un grand enfant, ça me donne envie de gerber. »

Il a travaillé sur… Rox et Rouky

Né en 1958 à Burbank en Californie, Tim Burton a d’abord étudié le dessin au CalArts (California Institute of arts). En 1979, ce fils d’un employé des parcs et jardins de Los Angeles entre chez Disney, et commence par travailler sur le long métrage d'animation Rox et Rouky, l'histoire d'une amitié entre un chiot et un renardeau assez éloignée de son œuvre future. C’est Disney qui produit ses deux premiers courts métrages, Vincent (un film en stop motion - marionnettes animées image par image - et en noir et blanc de 1982) et Frankenweenie (réalisé en 1984, dont il réalisera un remake en stop motion en 2012)

La relation avec les studios Disney ne s’achèvera que beaucoup tard. Lors d’une masterclass au Festival Lumière en 2022, Tim Burton a expliqué : « Mon histoire a commencé avec eux. J’ai été recruté et viré plusieurs fois au cours de ma carrière à cause d’eux. C’est avec le film Dumbo (2019) que j’ai compris que mes jours chez Disney étaient révolus, parce que j’étais devenu Dumbo : je travaillais dans cet énorme et horrible cirque dont j’avais besoin de m’échapper. Finalement, ce film est assez autobiographique de mon point de vue.”

Le Cirque du Soleil à la rescousse de "La planète des singes"

Pour son remake de La planète des singes réalisé en 1999, Tim Burton a recruté une vingtaine d'acrobates du Cirque du Soleil. Cette compagnie québecoise très populaire, à l’univers festif joyeux et coloré tranche avec celui de Tim Burton. Les membres de la célèbre troupe de Québec avaient deux missions : former les acteurs du film (dont Tim Roth, qui incarne le très méchant général des primates, et Charlton Heston, le héros "humain" du film originel de Franklin J. Schaffner désormais dans le rôle d'un vieux singe !) dans une "Académie des Singes" que le réalisateur avait rendue obligatoire durant un mois complet avant le début du tournage ; puis incarner les principaux guerriers primates pendant le spectaculaire combat final du film.

Un jeu de cartes à l'origine de "Mars Attacks"

A la fin de l'été 1994, un collaborateur de Tim Burton, Jonathan Gems, tombe sur deux jeux complets de cartes collector dans une boutiques de souvenirs à Londres. L'un d'eux, qui représente des extraterrestres agressant des humains, s'appelle "Mars Attacks !". Le cinéaste connaît bien ce jeu : il en possédait un exemplaire quand il était enfant. Trois mois plus tard, il demande à Jonathan Gems d'écrire un scénario à partir des cartes de "Mars Attacks !". "C'est une époque, dira le cinéaste quatre ans plus tard aux Inrockuptibles, où Je regardais l'Amérique de façon étrange, un peu comme un anarchiste, je ne l'aimais plus. J'avais l'impression que tout s'y détraquait et j'ai trouvé dans ce jeu de carte et ce scénario de quoi assouvir cette soif d'une certaine causticité. Du coup, je me sentais assez Martien, avec cette méchanceté sournoise et quasi naïve qui les caractérise dans ce jeu".