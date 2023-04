Exposition "Rap ! Un scratch, un beat... 40 ans de rap français" au Printemps de Bourges

Cette année, le rap fête ses 40 ans en France. Sous le parrainage de Disiz, l'exposition intitulé Rap ! Un scratch, un beat 40 ans de rap français, rend hommage à ce mouvement.

Cette rétrospective retrace quatre décennies de ce courant musical depuis son arrivée en France en 1983, avec entre autre la chanteuse Beside et son « Change the beat » ou encore Jean Baptiste Mondino et sa danse des mots comme les premiers « rap » français.

Au total, ce sont plus de 240 pochettes et des documents issus du Musée Sacem (Bulletins de déclaration des titres, partitions manuscrites), qui sont regroupés sur cette exposition.

Une partie est consacrée également au lien entre le Rap et Bourges, intitulée « Bou(r)ge(s) de là ». En effet, le Printemps a été un des premiers festivals à inviter des groupes comme NTM et IAM dès 1991.

Sont également exposé des livres / DVD des collections des bibliothèques de Radio France, des unes de journaux et une revue de presse faite par la documentation d’actualité.

Disiz la peste « Le poisson rouge » Barclay 2000 / Destroy Man & Jhony Go « Egoïste » Barclay 1987

L'exposition est articulée en 4 parties, avec un titre représentant la décennie représentée ainsi qu'un dernier volet consacré aux artistes venus à Bourges :

- Sidney « H.I.P H.O.P » Sony 1984 - P.N.Y « P.N.Y » Carrere 1984

Exposition RAP ! © Radio France

Rap ! Un scratch, un beat 40 ans de rap français, une exposition en partenariat avec France Inter et le Musée Sacem à la Maison de la Culture de Bourges du mardi 18 au samedi 22 avril 2023.

L’entrée est libre et sera ouverte de 11h à 22h .

