eXtase  ♪🔥 : la playlist chaude comme la braise de Djubaka

"La nuit est chaude, elle est sauvage" chantaient Les Avions dans les années 80. Sur France Inter, la dernière nuit de janvier est eXtatique . A partir de 22h, Maïa Mazaurette prend le micro pour quatre heures d'antenne consacrées au sexe, à l'érotisme et au plaisir. Une émission de libre antenne, émaillées de lectures de textes érotiques par Marina Hands et Guillaume Gallienne de la Comédie Française.

Oreilles chastes s'abstenir

Des heures rythmées par une playlist dédiée préparée par Djubaka. Vous y entendrez Donna Summer susurrer "Love to love you baby", mais aussi Line Renaud scander" Sexe", Gainsbourg s'amuser avec "Mickey maousse", les Rita Mitsouko se pencher sur "La taille du bambou", Ann Sorel chanter "L'amour à plusieurs" mais aussi les titres plus ou moins chauds de Daho, Jun Miyake, le Peuple de l'Herbe, les Vulves Assassines, Sexy Sushi, Rihanna, YXXY ou d'Emilie Simon.

Publicité

Emportez notre playlist partout avec vous

La playlist de France Inter est à écouter ici-même, et à retrouver sur Deezer et Spotify.