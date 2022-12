Fabcaro : écrire le scénario d’un Astérix, c’est "être au service de quelque chose qui est plus gros que nous"

Fabrice Caro, alias Fabcaro, ajoute une corde à son arc : il a été désigné pour écrire le scénario du prochain album des aventures d’Astérix le Gaulois, dont le 40e épisode sortira le 26 octobre prochain. Ce sont les éditions Albert René qui l’ont annoncé, dans un communiqué accompagné d’une planche faisant office de "teasing".

La planche "teasing" du prochain Astérix - Les éditions Albert René

"Tout a commencé par un mail des éditions Albert René", raconte Fabcaro, qui explique ne pas avoir pensé dans un premier temps à Astérix, "car je savais que c’était Jean-Yves Ferri qui faisait les scénarios" depuis qu’Albert Uderzo a passé la main en 2013. "Je suis arrivé détendu, et les éditeurs m’ont dit qu’ils avaient pensé à moi pour le prochain Astérix : c’est là que ça a basculé dans une autre dimension", a raconté l’auteur de BD sur France Inter ce mardi.

"Il faut respecter le cahier des charges"

"Ma première pensée a été pour le petit Fabrice de 7-8 ans, qui faisait la danse de la joie dans ma tête", dit Fabcaro. À 49 ans, l’auteur héraultais est connu pour ses albums de bande dessinée ainsi que ses romans au ton satirique, de "Zaï Zaï Zaï Zaï" au "Discours" (tous deux adaptés au cinéma), qui livrent une vision caustique de la société.

Comment imprimer sa marque dans l’univers très codifié d’Astérix ? "Il faut d’abord respecter le cahier des charges et oublier son ego : on est vraiment au service d’un truc qui est plus gros que nous. Il faut apporter sa patte tout en n’oubliant pas d’être au service d’Astérix", raconte Fabcaro. "Pendant que je scénarisais, je pensais beaucoup à Goscigny et Uderzo, en me demandant si ça les aurait fait marrer."

Un album "centré sur le village" d'Astérix

Pour l’heure, on ne connaît pas le titre ni la destination de la prochaine aventure du Gaulois. "Ce que je peux vous dire, c’est qu’en général, il y a une alternance entre les albums de voyage et les albums plutôt centrés sur le village gaulois : le mien sera donc plutôt centré sur le village", révèle Fabcaro, qui dit essayer de ne pas penser à la pression qui pèse sur ses épaules – le précédent album, "Astérix et le Griffon", s’est vendu à un million et demi d’exemplaires. "En général, la pression, c’est quand on me dit ça que je l’ai, mais pas quand je suis dans mon travail", confie-t-il.

La fille de René Goscinny, Anne, a dit avoir "été tout de suite embarquée dans l’histoire" proposée par Fabcaro pour ce nouvel album, "d’abord parce qu’elle est drôle et efficace, ensuite parce qu’elle me semblait extrêmement fidèle aux codes que mon père avait utilisés et posés", a-t-elle déclaré. L’année prochaine sera aussi celle qui verra le prochain film adapté de la bande dessinée, "Astérix et l’Empire du Milieu", sortir au cinéma.