Fabien Roussel juge la Nupes "dépassée" et souhaite "rassembler bien au-delà"

Fabien Roussel n'y a pas été de main morte pour dire ce qu'il pense de la Nupes dans une interview accordée à L'Express et publiée ce lundi. Cette alliance de gauche "est dépassée" juge le secrétaire national du PCF et député du Nord, qui dit vouloir "rassembler bien au-delà" et notamment parler avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. A noter que cet entretien a eu lieu avant la victoire dimanche de la dissidente socialiste Martine Froger face à la candidate soutenue par la Nupes, l'Insoumise Bénédicte Taurine, à la législative partielle de l'Ariège.

"Nous devons parler à toute la gauche"

La gauche doit "porter une alternative, fondée sur un collectif, qui respecte les syndicats et qui est prête à gouverner", souhaite celui qui devrait être réélu secrétaire national du PCF à l'issue du Congrès de Marseille, le weekend prochain. La Nupes, constituée en mai 2022, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon peut-elle être ce "collectif"? "Mais non ! La Nupes, elle est dépassée. Il faut rassembler bien au-delà", cingle le responsable communiste.

Publicité

Lors de son "Tour de France", effectué l'an dernier quand il était candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, assure avoir vu "un appétit pour une gauche nouvelle et qui ne se résume pas à Jean-Luc Mélenchon". Interrogé sur sa volonté d'étendre l'union de la gauche à Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS en dénonçant la "toutouisation" des socialistes par La France insoumise, Fabien Roussel répond: "Oui! Nous devons parler à toute la gauche. Il n'est pas imaginable d'exclure qui que ce soit si l'on veut incarner une force de progrès capable de l'emporter". Il insiste : "Ce qui fera notre force, c'est autant notre diversité que notre programme". Mais le député accompagne sa main tendue d'une mise en garde. "Je le dis à Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre : notre programme ne saura s'accommoder du capitalisme, il portera avant tout une transformation sociale radicale".

Des déclarations qui provoquent la colère de députés Insoumis

Cette sortie de Fabien Roussel a manifestement eu le don d'agacer plusieurs députés de la France Insoumise, notamment Bastien Lachaud. "La NUPES est dépassée dit Fabien Roussel. Elle l'était moins lorsqu'il avait besoin de son logo pour se faire élire. Maintenant il veut 'rassembler' avec Cazeneuve. Et pourquoi pas Valls ?" écrit l'élu sur Twitter . "Je propose à Fabien Roussel de se consacrer à l’organisation de son barbecue avec Cazeneuve et de laisser la #NUPES tranquille" réagit de son côté l'Insoumis Paul Vannier , qui ajoute : "Son petit jeu de diviseur nous a déjà coûté le second tour de la présidentielle."

Autre déclaration, celle de Danièle Obono. "La NUPES représente aujourd'hui la seule alternative à la Macronie et à l'extrême-droite." Dans un tweet, la députée Insoumise de Paris en profite pour répondre sèchement à Fabien Roussel. "En s'y attaquant, sans autre objectif que d'avancer leurs petites personnes, les Cazeneuve, Delga, Hidalgo, Roussel & cie ont clairement choisi leur camp. Il n'est pas celui de la gauche."