Face à l'inflation, les Français consomment toujours autant, mais différemment

Avec une moyenne de 2.392 euros depuis le début de l'année, contre 2.380 l'an passé, le budget consacré par chaque ménage aux courses alimentaires n'a que peu évolué en un an. Les volumes, eux, ont un peu diminué pour le même prix (-1,4 % en un an), à cause de l'inflation notamment.

Une hausse des prix à laquelle les personnes interrogées s'adaptent, le plus souvent, tout simplement en se privant de choses. Ainsi, 65 % des foyers achètent en moins grande quantité pour faire des économies. Ils sont 30 % à préférer privilégier des magasins moins chers pour préserver leur portefeuille, et seuls 4 % font la chasse aux promotions, et 1 % aux produits les moins chers.

Les ménages français vont aussi faire les courses un peu plus souvent (en moyenne, 84 visites en 2022 contre 80 en 2021), avec des caddies un peu moins remplis à chaque fois pour mieux s'adapter à la situation financière au jour le jour (28,50 € en moyenne en 2022 contre 29,60 €en 2021, et 27,30 € en 2019). Ils privilégient aussi de plus en plus les hypermarchés, plus intéressants en termes de prix (avec notamment les boucliers inflation et les ristournes sur le carburant mis en place par plusieurs enseignes).

Des sacrifices plus grands dans certains chariots

L'autre enseignement de cette étude, ce sont les évolutions différentes entre les ménages les plus aisés et les plus modestes. Avec une France à deux vitesses : les foyers les plus en difficulté recentrent leurs repas autour du plat principal, avec moins d'entrées et de desserts, et des recettes plus simples, avec moins d'ingrédients non-essentiels. La consommation de fromage, par exemple, a beaucoup plus baissé chez les plus modestes que pour la moyenne des Français : idem pour la viande, le poisson et les ingrédients comme la farine, le beurre, le chocolat ou la moutarde. Autrement dit, on consomme moins de "fait maison" cela nécessite des ingrédients qui subissent de plein fouet l'inflation.

Les produits du "mieux manger" résistent plutôt bien malgré la crise, en particulier ceux liés à la santé et à l'écologie, signe que la sobriété alimentaire continue à prendre de l'importance dans nos assiettes. Environ 85 % des foyers assument d'acheter moins pour éviter le gaspillage. Les produits écologiques ou sans nitrites enregistrent de fortes hausses ; à l'inverse, les produits du terroir ou issus du commerce équitable sont en baisse.

Moral en berne

Enfin, cette adaptation de la consommation est aussi liée au moral des Français interrogés : 51 % des foyers ont le sentiment que leur situation financière va se dégrader, et 59 % n'ont pas envie de se faire plaisir lorsqu'ils font des courses de produits courants : on va de plus en plus à l'essentiel, et même au plus sobre. La perception du pouvoir d'achat suit cette tendance, et le décalage entre ce qu'on peut et ce qu'on veut acheter augmente largement chez les foyers dits "vulnérables".