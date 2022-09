Face à la contre-offensive ukrainienne, le pouvoir russe se veut impassible, malgré quelques voix critiques

Pas de "retrait", encore moins de "débandade". L’armée russe mène une opération de "regroupement" dans la région de Karkhiv, en Ukraine, expliquent en boucle les télévisions d’État russes depuis deux jours. Dans les médias pro-gouvernementaux, on reconnaît la réalité de l’offensive ukrainienne mais la plupart des reportages cherchent à en minimiser l’impact. "Il était suicidaire de laisser le détachement à Izyum dans des conditions aussi difficiles, le commandement russe a pris la seule bonne décision", écrit ainsi la Komsomolskaïa Pravda, traditionnellement alignée sur les positions du pouvoir russe. Le quotidien insiste sur le fait que Kiev a lancé "dans la bataille des unités fraîchement formées par des instructeurs de l'OTAN et des mercenaires étrangers" et que leur avance a été contenue "par des frappes de l’artillerie et de l’aviation".

Cité par l’agence officielle RIA Novosti, l’État major russe affirme que, "entre le 6 et le 10 septembre, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 4 000 militaires tués et plus de 8 000 blessés dans les seules villes de Mykolayiv et Kharkiv". Sur le fil de l’agence Tass, le chef de la république séparatiste de Donetsk, Denis Pouchiline explique que la situation est "tendue mais contrôlée", ce qui en soi peut être analysé comme un aveu de difficultés compte tenu de ses déclarations précédentes. Sur la première chaîne de télévision Pierviï Kanal, le "regroupement" des troupes russes est un titre parmi d’autres, au milieu de la "libération" de nouvelles localités dans la République de Donetsk et des "frappes de haute précision" sur des objectifs militaires.

Poutine inaugure une grande roue

Au sommet du pouvoir, aucun commentaire. Lundi, Vladimir Poutine a présidé comme prévu une réunion consacrée aux perspectives économiques du pays au cours de laquelle il s‘est réjoui que face au "blitzkrieg économique" imposé par l’occident, l’économie russe "se stabilise progressivement, et s'inscrit dans une trajectoire de croissance".

Interrogé sur le fait de savoir si les responsables de l’armée avaient toujours la confiance du président, son porte-parole, Dimitri Peskov, s’est borné à affirmer que "l’opération militaire spéciale se poursuivra jusqu’à ce que chacun de ces ses objectifs soient atteints". Samedi, Vladimir Poutine a participé aux célébrations du 875e anniversaire de la fondation de la ville Moscou, dans une ambiance de kermesse. Avant le traditionnel feu d’artifice au-dessus du Kremlin, le dirigeant russe a inauguré la plus haute grande roue d’Europe (140 m) dans le parc de VDNK. L’arrêt de l’attraction le lendemain, pour cause de problèmes techniques, a été la seule contrariété visible du week-end pour le pouvoir.

Quelques voix critiques s’élèvent chez les pro et anti-Kremlin

Néanmoins, quelques voix critiques se sont élevées ces dernières heures en Russie, sur les boucles de la messagerie Telegram pro-Kremlin. L’une d’entre elles, comptant 750 000 abonnés écrit : "Les événements de Karkhiv peuvent raisonnablement être qualifiés de catastrophe". Le blogueur ukrainien pro-russe, Youri Podoliaka, installé à Moscou le dit sans détour : "Je dois être honnête, nous avons perdu une bataille". Sur d'autres fils, on fustige l’incompétence des militaires et du ministre de la Défense, Sergueï Choigou, à qui il est régulièrement reproché de ne pas avoir servi dans l’armée. Le commentateur politique proche de la droite nationaliste Egor Kholmogorov est encore plus radical : "Nous avons été trahis. Notre armée est inapte à l’action."

À l’autre bout du spectre politique, les députés de 18 districts municipaux ont signé une pétition réclamant la démission de Vladimir Poutine. Ces élus écrivent qu’ils estiment que "les actions du président Poutine sont préjudiciables à l’avenir de la Russie et de ses citoyens", tout en se gardant bien d’évoquer la guerre en Ukraine pour éviter de tomber sous le coup de la loi sur la "discrimination des forces armées". Pour l’avoir omis, un autre groupe de députés d’un district de Saint Pétersbourg comparaîtra prochainement devant la justice. Le texte qu’ils ont transmis à la Douma vendredi dernier demande la destitution du président russe pour "trahison", estimant que la décision de déclencher la guerre "nuit à la sécurité de la Russie et de ses citoyens".