Face à la contre-offensive ukrainienne, Moscou rappelle ses vieux chars

En Ukraine, malgré quelques petites avancées par Kiev ces derniers jours dans l’est et le sud du pays, la contre-offensive lancée il y a deux mois semble piétiner. La Russie résiste, avec de puissantes défenses. Mais, même s’il est difficile d’établir un bilan précis, Moscou aurait perdu un très grand nombre de chars blindés depuis le début de l’offensive.

Pour compenser les pertes, l’armée utilise sur le front des chars datant de l’époque soviétique. Le Moscow Times révèle qu’un des plus grands entrepôts sur la vingtaine que compte le pays, situé en République de Bouratie, en Extrême-Orient russe, a été vidé d’un tiers de ses appareils.

Publicité

Le site de Vagzhanovo, en République de Bouratie, le 17 mai 2023. - Google Earth

C’est en analysant des images sur Google Earth que les journalistes du Moscow Times sont arrivés à cette conclusion. Cinq mois avant la guerre, les clichés satellite du site de Vagzhanovo, montrant des chars blindés stockés en plein air, permettent de comptabiliser environ 3 800 appareils, contre 2 600 un an après le début de l’offensive. La moitié de ces chars sont privés de leurs tourelles, probablement recyclées sur le front.

Ces chiffres ne surprennent pas Pavel Louzin, expert indépendant de l’armée russe."Il n’y a pas de miracle dans ce monde. Si vous ne pouvez produire que trente nouveaux chars par an, comme c’est le cas en Russie, il vous faut utiliser des tanks plus vieux", analyse-t-il.

Un char quinquagénaire

En l’espèce, Moscou a remis en service des tanks, notamment des T-72, datant des années 70, plus ou moins modernisés – en fonction des pièces disponibles – avant d’être envoyés sur le front… Ces réserves datant de l’URSS sont plus que jamais indispensables à Moscou pour compenser les pertes.

Le T-72, un vestige de la Guerre froide. © AFP

Selon le site d’analyse de données militaires Oryx, la Russie aurait perdu plus de 2 000 tanks sur les 3 000 dont elle disposait au début du conflit . Les pertes ukrainiennes sont, elles, estimées à un peu plus de 550 chars. Résultat : avec l’aide internationale à l’Ukraine, l’écart entre les équipements militaires russes et ukrainiens s’est considérablement réduit.