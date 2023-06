Face à la crise du vin rouge de Bordeaux, 10 000 hectares de vignes doivent être détruits

Le ministère de l'Agriculture et l'interprofession proposent une aide à l'arrachage de vignes de 6 000 euros l'hectare pour aider les viticulteurs en crise. Ils ont jusqu'au 17 juillet pour déposer leur demande. Enveloppe globale de l'aide : 57 millions d'euros (38 millions pris en charge par l'Etat, 19 par l'interprofession) pour "dédensifier" le vignoble bordelais.

La décision est loin d'être facile pour Eric Etienne, 60 ans, viticulteur de père en fils à Cleyrac, près de Libourne depuis 5 générations. À un an de la retraite, son bilan est morose. "Financièrement, on ne s'en sort plus", lâche-t-il, le regard abattu.

Grâce au soutien de l'interprofession, il compte faire arracher 10% de ses vignes, soit 8 hectares, qu'il pense louer à un céréalier. Il pourrait déclarer une cessation d'activité et faire tout arracher en échange de l'aide de l'État, mais à condition que les terres restent en jachère pendant 20 ans.

"Je ne transmets pas des vignes, je transmets de la terre"

Inimaginable, pour le viticulteur. "Une vigne comme ça, c'est mon grand-père qui l'a plantée", explique-t-il devant une parcelle. "Un pied de vigne, ce n'est pas comme une boite que l'on jette", s'indigne-t-il. "Le patrimoine, je l'ai reçu de mon père et je me sentais obligé de le transmettre à mon fils", poursuit le viticulteur. "Lui ne veut pas le reprendre, car il sait que l'activité n'est pas rentable, mais si je ne lui transmets pas des vignes, je lui transmets de la terre, et si je lui transmets des terres bloquées en jachère pendant 20 ans, ça veut dire que je lui donne des broussailles pendant 20 ans", ajoute-t-il, très attristé.

Il préfère donc arracher les autres vignes par ses propres moyens pour avoir plus de liberté. Pourquoi pas installer par exemple des panneaux photovoltaïques? Projet encore en réflexion. Seule certitude pour Eric Etienne, il doit cesser sa production de vin rouge qui n'est plus rentable. Il vend via des négociants. Mais il a perdu des marchés importants, notamment son principal client, une grande surface qui a mis fin cette année à plus de 20 ans de collaboration.

Des revenus divisés par 4 en 4 ans

"Ils ont attendu que je passe les fêtes pour m'annoncer en janvier que c'était fini, que j'étais déréférencé", raconte-t-il. "Je me retrouve avec un volume qui est là, qui est à vendre, cela représente la moitié de ma récolte, soit 200 000 litres, aujourd'hui je n'ai aucune demande pour vendre ce vin", poursuit-il, impuissant et en colère. Il s'interroge : "Est ce que je vais devoir le distiller" ? La distillation permettrait de transformer son vin en alcool pour du parfum ou du bioéthanol en échange d'une aide européenne.

Dans le village voisin, à Saint Félix de Foncoude, Marie-Claude Béarnais, 58 ans, vit la même situation. Son revenu, dit-elle a été divisé par 4 en 4 ans, en raison d'une baisse des prix et de la demande, alors que les charges ont monté. Elle compte prendre sa retraite dans un an et demi. Elle regarde ses vignes avec résignation. "Sauf repreneur, mais je n'y crois pas vu la crise que traverse le Bordelais, on va arracher la totalité des vignes", explique-t-elle. Soit une vingtaine d'hectares, que elle aussi, avait reçu en héritage de son père. "Il n'y a pas d'autres choix" selon elle. "Qui voudrait travailler à perte", se demande-t-elle. Pour elle, arracher ses vignes, est la seule solution, mais c'est aussi un "échec".

"Il faut que la terre vive"

Comme Eric Etienne, elle refuse de laisser ses terres en jachères. Elle ne fera la demande d'arrachage que sur 2 hectares. Le reste, elle préfère l'arracher par ses propres moyens. "Quand les gens viennent ici, ils nous parlent de mer de vignes", explique la viticultrice. "Il y a un changement d'époque, mais autant le faire de façon intelligente", estime-t-elle. "Redonner à la terre sa valeur primaire, celle de nourrir les gens. Pas de la laisser se transformer en friches. Les friches vont devenir des ronces. Il faut que la terre vive", ajoute-t-elle, les larmes aux yeux.

Aurore Castagnet, viticultrice à Saint-André du Bois © Radio France - Mariam El Kurdi

Un peu plus loin, à Saint André du Bois, Aurore Castagnet, 39 ans, se pose, elle aussi beaucoup de questions. Elle espère retrouver un équilibre financier en arrachant une partie de ses vignes. "Si on réduit les surfaces, il y a une offre et une demande, donc les prix pourraient remonter", détaille-t-elle. "Là, on pourrait vivre de notre métier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, cela fait deux ans que je n'ai pas de salaire. Aujourd'hui, je me bats pour sauver un patrimoine familial", conclut-elle. Le calcul reste à faire. Réduire sa surface reviendrait aussi à revoir sa capacité d'emprunt avec sa banque qui lui réclame aujourd'hui de rembourser une vieille dette familiale de 70 000 euros !