Face à la sécheresse, l'ONF va planter des "chênes des Canaries", plus habitués à un climat chaud

Sous une ombrière de la pépinière expérimentale de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique), des milliers de petits chênes zéens avec des feuilles bien vertes et dentelées poussent en pot. Cet arbre qu'on appelle aussi le "chêne des Canaries" (Quercus canariensis) est originaire d'Espagne, du Portugal, mais il pousse aussi du Maroc. S'il intéresse l'Office national des forêts (ONF), c'est parce qu'il est habitué à un climat aride et chaud et qu'il produit un bois de qualité pour fabriquer des maisons, des meubles et pourquoi pas, des tonneaux de vin.

Une expérimentation de "migration assistée" en France

"Les chênes en France subissent de plein fouet le réchauffement climatique et en particulier, nos belles chênaies victimes des sécheresses à répétition", explique Brigitte Musch, responsable du Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers de l'Office National des forêts. "Ces petits chênes zéens font partie du panel de solutions que l'on voudrait tester pour adapter la forêt au climat de demain. Il n'est pas question pour l'instant de planter des centaines d'hectares."

Ces chênes zéens seront plantés en forêt en Bourgogne-Franche-Comté dans des parcelles expérimentales de l'ONF. Ces dispositifs baptisés "ilôts d'avenir" d'une surface moyenne de deux hectares, sont destinés à tester sur le terrain, des essences et des provenances d’arbres susceptibles de mieux résister au changement climatique.

Réduire les émissions de CO2 pour préserver les arbres

Pendant plusieurs années, les forestiers de l'ONF vont suivre la progression de ces arbres espagnols, pour voir s'ils survivent à leur "migration assistée" plus au nord et surtout, s'il n'y a pas d'effets indésirables : "On va s'intéresser à leur taux de survie, à leur vitesse de croissance, mais aussi à la vulnérabilité à telle ou telle maladie", énumère Brigitte Musch. "Autre priorité, on va surveiller qu'ils n'aient pas une petite tendance à s'échapper". Autrement dit à devenir une espèce invasive.

Le chêne des Canaries est loin d'être la seule essence venue d'ailleurs, testée en ce moment par l'ONF, "ce n'est pas une solution miracle face au changement climatique", reconnaît Brigitte Musch, "on tente aussi de conserver les espèces locales", mais surtout, si l'on veut préserver nos arbres qui souffrent des sécheresses et des canicules à répétition rappelle cette forestière, "il faut réduire massivement nos émissions de CO2".