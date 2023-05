Face aux insultes et menaces, certains spécialistes du climat quittent Twitter

Des scientifiques confrontés à une déferlante d'insultes voire de menaces sur Twitter quittent désormais le célèbre réseau social, où le négationnisme climatique a bondi depuis sa prise de contrôle par Elon Musk. Peter Gleick par exemple, un spécialiste du climat et de l'eau suivi par près de 99.000 personnes sur Twitter, a annoncé le 21 mai qu'il ne publierait plus de messages sur la plateforme, l'accusant d'amplifier le racisme et le sexisme.

Le chercheur se dit habitué aux "attaques agressives, personnelles et ad hominem, allant jusqu'aux menaces physiques directes". Mais, a-t-il confié à l'AFP, "ces derniers mois, depuis l'arrivée du nouveau propriétaire et les changements chez Twitter, la quantité et l'intensité des agressions a grimpé en flèche".

"On me dit que je suis un gourou de la secte des réchauffistes"

Serge Zaka est docteur en agroclimatologie et a presque 70 000 abonnés sur Twitter. Une audience qu'il utilise pour vulgariser et diffuser les informations scientifiques sur changement climatique. Comme beaucoup de scientifiques traitant du changement climatique sur la plateforme, il constate depuis l’été dernier une augmentation des messages violents à son égard.

"Ça peut monter jusqu’à plusieurs centaines d’insultes par jour sur Twitter, ça peut être extrêmement décourageant" explique l’agroclimatologue à France Inter. Il raconte des attaques sur le physique, par rapport à sa photo de profil, ou encore les accusations en tout genre qui fleurissent à son sujet. "On me dit que je suis un gourou de la secte des réchauffistes qui lobotomise la jeune génération pour les taxer. On m’accuse d’être payé par des lobbies pour inventer un réchauffement climatique", détaille-t-il. Des messages qui se font de plus en plus fréquents depuis l’été dernier, où la période de canicule a fait exploser l’activité de Twitter au sujet du changement climatique.

Une explosion du nombre de "climato-dénialistes"

Derrière ces attaques se cache une communauté que les chercheurs nomment les "Climato-dénialistes". Leur caractéristique ? Ils refusent les arguments des scientifiques, et cherchent à les réfuter et les discréditer aussi largement que possible. De plus en plus présent, ce groupe représente aujourd'hui 30% des comptes Twitter actifs sur la question climatique.

"Il y a une explosion du nombre de climato-dénialistes, et ils ont un discours plus toxique que les autres communautés. En d’autre termes, ils attaquent, insultent, critiquent etc." détaille à France Inter David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, qui a publié il y a quelques jours une étude sur le sujet.

Une recrudescence renforcée par l’arrivée du milliardaire Elon Musk aux manettes en octobre dernier. "Il a rétabli des comptes qui avaient été suspendus pour harcèlement notamment. Peu de temps après, on a observé une augmentation de la toxicité des discours" explique-t-il. En bout de chaîne, cette tendance freine largement la diffusion des informations scientifiques sérieuses, et fait fuir leurs auteurs de Twitter. Selon l'étude de David Chavalarias, parmi les comptes qui jusqu’ici postaient des informations fiables, près d'un sur trois a cessé de publier dans les mois qui ont suivi le rachat de Twitter par Elon Musk. De son côté, la célèbre climatologue Katharine Hayhoe a calculé que sur les 3.000 scientifiques du climat qu'elle a listés, 100 ont disparu après le rachat de la firme à l'oiseau bleu.

Certains experts quittent Twitter pour d'autres plateformes

Andrew Dessler, professeur de science atmosphérique à l'université A&M du Texas, a pour sa part décidé de reporter l'essentiel de sa communication sur le climat vers une autre plateforme nommée Substack. "Les communications consacrées au climat sur Twitter sont moins utiles (maintenant) parce que j'observe que mes tweets suscitent moins d'implication", indique-t-il. "En réponse à presque n'importe quel tweet sur le changement climatique, je suis inondé de réponses provenant de comptes vérifiés avec des affirmations trompeuses ou mal informées", souligne-t-il à l'AFP.

La glaciologue Ruth Mottram était suivie par plus de 10.000 personnes sur Twitter mais a ainsi choisi de partir en février, rejoignant un forum de scientifiques sur Mastodon, un réseau social décentralisé créé en 2016. Elle se félicite d'y avoir trouvé un environnement "beaucoup plus calme". "Je n'y ai pas rencontré d'insultes ou même de gens qui questionnent le changement climatique", raconte-t-elle à l'AFP.