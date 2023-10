Facebook et Instagram : trois questions sur les abonnements payants envisagés en Europe

Comme Twitter (désormais "X") avant lui, Meta envisage de proposer des abonnements payants à certains des utilisateurs de Facebook et Instagram, en l'occurrence les utilisateurs européens. Le géant américain travaille en effet sur plusieurs options pour se conformer à la nouvelle législation européenne sur les données personnelles, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations du Wall Street Journal .

Si cette formule d'abonnements est mise en place, les utilisateurs qui ne veulent pas que leurs données personnelles soient collectées à des fins de ciblage publicitaire devront payer un abonnement pour accéder à une version de Facebook et d'Instagram sans publicité.

Pourquoi Meta doit changer de formule ?

Parmi les mesures imposées par le Digital Markets Act (DMA) figure l'interdiction pour les géants d'Internet de collecter les données personnelles d’un utilisateur pour lui proposer des publicités ciblées, sans son consentement explicite. Ces géants, dont Meta fait partie, doivent se mettre en conformité avec cette règle d'ici le 6 mars prochain.

Problème pour Meta : son modèle économique est en partie bâti sur les publicités et le ciblage de ses utilisateurs puisque les publicités ciblées sont généralement vendues plus chères et donc lui rapportent plus. Confrontée par ailleurs à une perte de vitesse de Facebook, Meta ne peut pas se permettre de perdre cette manne financière.

Mais elle ne peut pas non plus se contenter de demander à ses utilisateurs s'ils acceptent ou non que leurs données personnelles soient utilisées, puisque le risque est d'avoir beaucoup de réponses négatives.

Pour respecter les règles européennes et ainsi éviter des sanctions - pouvant aller jusqu'à des amendes s'élevant à 10 % de son chiffre d’affaires mondial - Meta doit trouver une autre solution.

Sur quoi travaille Meta ?

D'après le Wall Street Journal, Meta est donc en train de réfléchir à proposer des abonnements payants aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram. Deux options envisagées :

Soit les utilisateurs acceptent de payer un abonnement et donc Meta enlève les publicités sur leur compte et leurs données personnelles ne sont pas récoltées

Soit les utilisateurs ne veulent pas prendre un abonnement payant, ce qui induit, dans la logique de Meta, qu'ils acceptent les publicités et donc l'utilisation de leurs données personnelles

Selon les informations du journal américain, les abonnés pourraient payer environ dix euros par mois pour utiliser Instagram ou Facebook sur leur ordinateur, et 13 euros pour les utiliser sur smartphones. Chaque compte supplémentaire ajouterait environ 6 euros à la facture mensuelle.

Meta a exposé cette proposition aux régulateurs européens en septembre, selon les informations recueillies par l'AFP auprès d'une source confidentielle. Officiellement, un porte-parole du géant américain indique que "Meta croit en la valeur des services gratuits financés par des publicités personnalisées" mais "nous continuons d'étudier les possibilités de nous conformer à l'évolution des exigences réglementaires". "Nous n'avons rien d'autre à partager pour le moment", a-t-il ajouté auprès de l'AFP. De son côté, Bruxelles n'a pas réagi officiellement.

Pourquoi cette option ?

En juillet dernier, la Cour de Justice de l'UE a rendu une décision confirmant que Meta n'avait pas le droit de partager des informations personnelles sur ses utilisateurs entre ses plateformes.

Ils "doivent être libres de refuser individuellement (...) de donner leur consentement à des traitements particuliers de données qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat, sans être obligés de s'abstenir totalement d'utiliser le service", avait décidé la Cour le 4 juillet.

Selon le Wall Street Journal, Meta a surtout relevé un paragraphe de cette décision qui précise que les utilisateurs doivent "se voir proposer, le cas échéant moyennant une redevance appropriée, une option alternative équivalente ne s'accompagnant pas de tels traitements de données".

Par ailleurs, ce n'est pas le premier système d'abonnement que lance Meta. En mars dernier, le groupe a déjà lancé "Meta Verified" , un abonnement à partir de 12 dollars par mois pour authentifier son compte sur Facebook et Instagram et bénéficier de certains privilèges. Cela lui permettait, aussi, de diversifier ses sources de revenus.