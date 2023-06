"Faire de l'Église une maison sûre" : un livret distribué pour lutter contre les violences sexuelles

"Faire de l'Église une maison sûre, ensemble, telle est notre volonté." C'est ce que l'on peut lire sur le fascicule diffusé par l'institution religieuse depuis une semaine pour rappeler les outils mis à disposition pour prévenir des violences sexuelles.

"On agit dans trois domaines : accueillir, reconnaître et réparer ; alerter et agir ; et enfin prévenir", détaille Diane Pilotaz, porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF). Le dépliant rappelle qu'une cellule d'écoute à l'attention des personnes victimes est en place depuis 2016, que deux instances indépendantes de reconnaissance et de réparation ont été créées, avec parallèlement la mise en place d'un fonds de dotation.

Un numéro d'appel national dédié est également disponible, le 01.41.83.42.17, sept jours sur sept, de 9 à 21 heures, ou encore une cellule d'aide à la décision lors de signalements, de prise de mesures conservatoires, composée de psychiatres, magistrats et canonistes.

Communiquer pour faire évoluer les mentalités

Le CEF a imprimé une première salve de 5000 exemplaires et d'autres sont partis aux rotatives. Insuffisant pour contenter les 10.000 paroisses que compte le pays. Le livret a par ailleurs été envoyé à toutes les paroisses pour qu'elles puissent l'imprimer et le diffuser. Une première initiative concrète, à destination à la fois du grand public et des personnels de l'église, deux ans et demi après la publication du rapport indépendant Sauvé, qui avait recensé depuis 1950 plus de 330.000 cas de violences sexuelles dans l'église.

"Il y a plus d'une cinquantaine de mesures qui ont été votées par l'église, c'est énorme", rappelle Diane Pilotaz. "Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses mises en œuvre concrètement sur le terrain, mais les gens ne les connaissent pas. Ce qui est en jeu, c'est changer la culture, qu'elle soit désormais fondée sur deux axes : l'écoute et l'attention portée aux personnes victimes, et notamment à leur parole, et une culture de la vigilance."

Un livret bien accueilli

À la sortie de l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans le VIe arrondissement de Paris, où se mêlent touristes et habitants du quartier, Hugues est agréablement surpris par cette démarche. "Merci le rapport Sauvé pour ça, tant mieux si ça fait bouger les lignes. Cela va permettre de déblayer un terrain qui était sensible et tu, où il n'y avait pas de discussions autour de ce thème."

Alix trouve de son côté que l'Église a encore du chemin à faire : "C'est bien que l'Église se prononce de manière assez claire, car jusqu'à présent, elle a très peu dit pardon, a peu pris position de manière forte."

Maylis, la vingtaine, estime qu'il faut "être vigilants sans pour autant tomber dans la paranoïa", ajoutant : "L'Église est faite d'hommes, je prie beaucoup pour toutes les victimes qui ont subi ces violences. Elles ont vécu des tragédies."

Ces livret ne sont pas obligatoires, chaque diocèse sera libre de l'imprimer et de le faire circuler, mais le CEF et la conférence des religieux et religieuses de France (Corref) espèrent une large diffusion d'ici la fin de l'été.