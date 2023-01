Fake streams : plusieurs milliards de fausses écoutes enregistrées par les plateformes en France en 2021

Depuis plusieurs semaines, les enquêtes se sont multipliées sur les "fake streams", ces achats d'écoutes sur les plateformes de streaming musical qui permettent de gonfler les statistiques de tel ou tel artiste, de tel ou tel titre. Ce lundi, le Centre national de la musique révèle à son tour ses chiffres sur cette question : l'organisme a été saisi dès l'été 2021 par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, pour travailler sur les manipulations d'écoutes sur les services de musique en ligne.

Les résultats de cette enquête sont publiés ce lundi, dans un document que France Inter a pu se procurer. Le CNM a travaillé avec plusieurs acteurs du milieu, dont les plateformes de streaming, pour établir le premier rapport sur le sujet. Des maisons de disques, des artistes, des distributeurs et des organisations professionnelles ont aussi participé à l'élaboration du rapport, qui fait un état des lieux et plusieurs recommandations.

Entre 1% et 3% des écoutes sont des faux streams

Trois plateformes ont fourni des chiffres particulièrement détaillés : Spotify, Qobuz et Deezer. Chacune a mis en place ses propres outils pour détecter les "faux streams", en se basant par exemple sur les comportements inhabituels d'écoute (de très longues durées d'écoute ou des morceaux passés à très grande vitesse, par exemple). Les résultats ne peuvent donc pas être agrégés d'une plateforme à l'autre et il y a une marge d'erreur, mais pour l'année 2021, il ressort qu'entre 1 et 3 milliards de streams ont été considérés comme frauduleux. Cela représente entre 1% et 3% du marché.

La plateforme qui a détecté le plus de faux streams est Deezer, dont 2,6% des écoutes seraient issues de streams achetés. Vient ensuite Qobuz (1,6%) et Spotify (1,1%). Il est intéressant de constater que chez Spotify et Deezer, ce sont surtout des titres peu écoutés qui bénéficient de ces faux streams – chez Deezer par exemple, seuls 18,1% des streams frauduleux concernent des titres faisant partie du top 10 000 des chansons les plus écoutées. Chez Qobuz cette proportion est bien différente : 43,5% des faux streams concernent le top 10 000. Et ainsi, sur le top 10 des titres les plus écoutés sur cette plateforme, plus d'une écoute sur dix (13,3%) est détectée comme fausse.

Dans le détail, même s'il y a des variations d'une plateforme à l'autre, une majorité de ces fausses écoutes sont destinées à des nouveautés. Et sur Deezer et Qobuz, elles concernent surtout des titres internationaux, alors que Spotify c'est presque intégralement le catalogue local qui est concerné.

Le rap largement en tête des "fake streams"... mais pas seul

Si l'on se plonge dans les genres musicaux, comme le rap domine les classements d'écoutes, il se retrouve presque naturellement en tête des "fake streams", à près de 85% sur Spotify, et 27% chez Deezer. Mais ce n'est pas le seul genre concerné : Deezer et Qobuz communiquent notamment des chiffres beaucoup mieux distribués sur l'ensemble des genres musicaux.

On découvre ainsi que sur Qobuz, 12,3% des écoutes de musique de relaxation sont en fait de fausses écoutes (et 15,2% des musiques rap). Même la musique religieuse est concernée : 2,1% des écoutes de ce genre sur Deezer sont frauduleuses. Tous les genres musicaux sont donc touchés, même s'ils ne le sont pas tous de la même manière.

Une baisse des rémunérations en jeu

Quel est le problème avec ces fausses écoutes ? En plus de perturber la confiance du public dans ces plateformes et dans leurs indicateurs (comme les playlists d'artistes les plus écoutés), elles sont un vrai danger pour l'économie du streaming. Ces fortes augmentations du nombre d'écoute, si elles ne sont pas accompagnées par une augmentation du nombre d'abonnements, entraînent machinalement une diminution de la valeur de chaque stream... et donc, potentiellement, de la rémunération des artistes.

Un effet renforcé par la typologie des comptes qui fraudent : entre 6% et 13% d'entre eux sont des comptes gratuits, ouverts le temps d'une période d'essai, et fermés ensuite. Et sur Deezer, 54% des comptes qui procèdent à de fausses écoutes sont des comptes "famille", qui permettent d'écouter plusieurs titres en même temps avec un seul abonnement.

Vers une charte interprofessionnelle ?

Que propose le CNM et les acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce rapport ? Il y a évidemment les voies juridiques : des poursuites pour escroquerie, pour pratique commerciale trompeuse ou pour non-respect des conditions d'utilisation des plateformes sont possibles... encore faut-il pouvoir identifier le commanditaire des fausses écoutes (est-ce l'artiste ? La maison de disques ? Un tiers ?), et ça, c'est particulièrement difficile, souligne le rapport.

Le document propose donc l'élaboration "d'une charte interpofessionnelle de prévention et de lutte contre la manipulation des écoutes en ligne", qui d'une part définirait clairement ce que sont ces pratiques, pour mieux sensibiliser à la question, et d'autre part d'harmoniser les processus d'alerte en cas de détection d'écoutes présumées frauduleuses sur un titre. Il appelle aussi à progresser dans les dispositifs de repérage des "fake streams" et propose de mobiliser la DGCCRF, la répression des fraudes, sur le sujet.