"Fanzone", rémunération plus juste : comment l'iconique lecteur de MP3 Winamp a fait sa mue

C’est un nom évocateur pour ceux et celles qui ont profité des premières heures du multimédia sur ordinateur, à la fin des années 90 et au début des années 2000 : le lecteur Winamp est de retour. Mais il ne ressemble plus - du tout - au lecteur de fichiers mp3 à la fois un peu austère et totalement personnalisable qui a fait son succès… et qui le fait encore aujourd’hui, le nombre d’utilisateurs étant encore estimé à 83 millions de personnes dans le monde.

En fin de semaine dernière, Winamp a dévoilé la nouvelle version de son lecteur. En août dernier, pour sa première mise à jour depuis 2013, Winamp avait annoncé que le lecteur allait évoluer vers une nouvelle approche pour "se connecter à votre musique où que vous soyez". Si le "vieux" Winamp est pour l'heure toujours accessible au téléchargement, la nouvelle version, elle, prend simplement la forme d'un site web, semblable d'assez près à Spotify, et même encore plus à Deezer.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une "fanzone" pour une meilleure rémunération des artistes

Mais ce n’est pas vraiment une énième plateforme de streaming : vous n’y trouverez pas un catalogue étendu de morceaux, mais une "fanzone" sur la quelle il est possible de "s’abonner à vos artistes favoris et accéder à leur contenu exclusif". Ainsi, il n’y a qu’un nombre limité d’artistes disponibles pour l’heure sur Winamp… et ceux-ci proposent un abonnement pour accéder à leur contenu audio, et éventuellement plusieurs abonnements pour accéder à des contenus exclusifs comme des vidéos, des discusssions en direct, etc.

Une rémunération plus juste des artistes revendiquée par Winamp – d’autant plus que les artistes qui adhèrent au programme de créateurs sont assurés de touchés 90% des revenus liés aux droits d’auteur – mais qui fait office de proposition radicale dans l’écosystème actuel de la musique en ligne, plus proche de plateformes comme Bandcamp ou Patreon (voire MySpace en son temps) que de Spotify ou Apple Music. Ce qui le place potentiellement comme un bon acteur dans un marché plus "de niche", comme l’a été Bandcamp pour la musique indépendante ou SoundCloud pour l’électro.

Des fonctions encore manquantes

Par ailleurs, il manque à cette version de Winamp ce qui avait fait l’immense succès du logiciel d’origine : la possibilité d’ajouter sa propre musique pour l’écouter à l’intérieur de Winamp. A la place, il devrait être possible d’intégrer sa bibliothèque Spotify à l’application – mais ce n’est pas encore disponible, comme beaucoup d’autres fonctions, comme la présence de livres audio et même... de NFT. Seule la version web est disponible, les applications mobiles ou pour ordinateur n’arriveront que plus tard dans l’année. Et le site "L’éclaireur Fnac" a même remarqué qu’il était pour le moment impossible… de supprimer son compte.

En revanche, l’application dispose déjà d’une bibliothèque de podcasts et de radio bien fournie. A terme, l’application veut devenir une sorte de "hub" pour tous les contenus musicaux en ligne. Quant à l’ancien Winamp, les équipes en charge de son développement assurent qu’il "restera tel qu’il est".