Farid El Hairy : la Cour de révision reconnait une erreur judiciaire et annule sa condamnation pour viol

La justice reconnaît son erreur. La Cour de révision "lave de toute accusation" Farid El Hairy, 41 ans, en annulant sa condamnation prononcée il y a près de vingt ans par la cour d'assises des mineurs du Nord pour "viol" et "agressions sexuelles". "La dignité dont nous avons été le témoin à la dernière audience me conduit à espérer que malgré le caractère limité de l'affirmation symbolique de cette décision l’avenir se présentera pour vous désormais d’une façon différente", a souligné le président.

En 1998, une adolescente avait accusé Farid El Hairy de l’avoir violée à Hazebrouck (Nord), quand elle avait 14 ans et lui 17. Sur la base de ce témoignage et malgré le fait qu'il a toujours nié les faits, la cour l'a condamné en 2003 à cinq ans de prison, dont quatre ans et deux mois avec sursis, pour couvrir la détention provisoire de près d'un an qu'il avait déjà effectuée. Ses parents, au titre de la responsabilité civile, ont été condamnés à verser 17.000 euros de dommages et intérêts.

"Pendant 23 ans, je me suis demandé 'Pourquoi moi ?'"

En 2017, son accusatrice, Julie D. envoie une lettre au procureur de la République de Douai pour confesser "avoir menti". "Monsieur Farid El Hairy n'est coupable de rien, je souhaite aujourd'hui rétablir la vérité. (...) J'étais enfermée dans mon propre mensonge et coincée dans l'emprise du secret familial", écrit-elle. Entre ses huit et douze ans, Julie D. est en fait victime d'"incestes répétés de la part de (son) grand frère", finit-elle par avouer, tout en déposant plainte pour viol contre son frère.

"Je veux profiter de cette occasion pour passer à autre chose, a déclaré Farid El Hairy, à la sortie de l'audience début décembre. Pendant 23 ans, je me suis demandé 'Pourquoi ? Pourquoi moi ?' Aujourd'hui, je sais. Et ça me soulage". L'avocate de l’accusatrice, Me Anne-Sophie Wagnon-Horiot, a expliqué que sa cliente avait accusé Farid El Hairy et non son frère en 1998 car "elle était coincée dans l’emprise du secret familial".

"Rien ne subsiste à la charge"

Farid El Hairy, la partie civile et l’avocate générale avaient demandé à la Cour de révision d’annuler la condamnation, sans ordonner de nouveau procès. Ce jeudi matin, une semaine après cette audience, la Cour de révision a donc rendu sa décision. Elle "juge qu’il existe un fait nouveau et que rien ne subsiste à la charge" de Farid El Hairy. "L'affaire est terminée par cette décision, qui vous lave de toute accusation", a ajouté la Cour. Elle ordonne que cette décision soit publiée dans la ville d'Hazebrouck et plusieurs journaux, ainsi que l'avait demandé Farid El Hairy. Il a de son côté annoncé porter plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre son accusatrice et demander une réparation à l'État.

Ces réhabilitations restent rares : au total, selon l'avocat pénaliste Patrice Reviron que nous citions dans un précédent article , Farid El Hairy est le quinzième condamné par des assises à être reconnu victime d'une erreur judiciaire depuis 1945. Avant ça, Marc Machin ou Patrick Dils avaient notamment été innocentés.