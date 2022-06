Faudrait-il passer par un référendum pour constitutionnaliser le droit à l'avortement en France ?

Le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale veut faire voter une proposition de loi constitutionnelle pour sanctuariser le droit à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse. C’est sa cheffe de file, Aurore Bergé, qui l’a annoncé samedi 25 juin sur France Inter alors que la veille la Cour suprême des Etats-Unis a décidé de révoquer la jurisprudence qui avait ouvert la voie à la légalisation de l’IVG. Mais si elle devait voir lieu, cette initiative parlementaire déboucherait-elle sur un référendum ?

Plusieurs personnalités inquiètes d'un éventuel référendum

C'est en tous cas la crainte de l'essayiste Caroline Fourest. Invitée de 7h50 de France Inter ce lundi 27 juin , elle s'est dite "très inquiète à l’idée que l’on passe par la voie référendaire". "Je n’ai pas de doute forcément sur l’issue du référendum. J’ai des doutes sur l’état de ce pays à vivre un débat référendaire, des manifestations qui rappelleront celles contre le mariage pour tous et qui vont peut-être durcir et donner de l’élan à un mouvement associatif pouvant rassembler ce qui sera une future droite religieuse », a-t-elle ajouté.

De son coté, l'ancien ministre et ancien président de l'UMP Jean-François Copé, est lui aussi très défavorable à l'idée d'organiser un référendum.

« Je pense que c’est incompréhensible d’ouvrir ce débat. Il n’y a aucune bonne raison de le faire. [Ce droit à l’avortement] est d’ailleurs inscrit dans le bloc de constitutionnalité de facto par la Déclaration des Droits de l’homme. Est-ce-vraiment indispensable de faire un référendum dans ce pays sur ce sujet alors que nous avons tant de chantiers difficiles sur lesquels nous avons besoin de débattre ?", a-t-il dit.

François Bayrou, président du MoDem, invité dimanche 26 juin de BFMTV, partage aussi cet avis. « Est-ce-que c’est utile au pays en ce moment d’aller organiser un référendum sur cette question ? Est-ce qu’il est bon alors même, qu’à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu’elle est devenue », a-t-il indiqué.

Ce que dit la Constitution

En France, l’article 89 de la Constitution permet en effet une révision constitutionnelle par deux voies. Elle peut être à l’initiative du président de la République, sur proposition du Premier ministre (un projet), ou à l'initiative d'un parlementaire, député ou sénateur (une proposition). Jusqu’à aujourd’hui, toutes les révisions de la Constitution ont été d’origine présidentielle.

Cette proposition de la majorité présidentielle serait donc une première. Or, une proposition ou un projet de révision voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat doit ensuite être adopté par voie référendaire. « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès », précise l’article 89.

Autrement dit, ce passage par un référendum est obligatoire pour une proposition de révision mais il ne l’est pas pour un projet. Il existe une exception dans ce dernier cas. « Un référendum est organisé sauf si le président de la République décide de passer par le Congrès. C’est donc de son initiative à lui que se décide le référendum en sachant que, comme il a été assez peu utilisé sous la Vème République, on voit qu’à chaque fois qu’il l’a été, un certain nombre de passions a ressurgi et on voit que la classe politique se méfie du référendum », a expliqué Laureline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 sur France Inter.