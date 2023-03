Fausses couches : l'Assemblée nationale adopte de nouvelles mesures pour mieux accompagner les femmes

Une avancée dans la prise en charge des fausses couches, qui concernent chaque année 200 000 femmes en France. L'Assemblée nationale a voté, dans la nuit de mercredi à jeudi, une proposition de loi qui permettra aux femmes d'avoir un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Un texte initié par la députée MoDem Sandrine Josso, membre de la majorité présidentielle, adopté à l'unanimité, en première lecture. Il doit désormais être examiné au Sénat.

Un arrêt maladie sans jour de carence

Un amendement déposé par le gouvernement a ajouté un arrêt-maladie rémunéré sans jour de carence pour une femme ayant subi une fausse couche, à la différence d'un arrêt-maladie classique. Cette "levée de la carence interviendra dès que possible et au plus tard" le 1er janvier 2024, a souligné le ministre de la Santé François Braun. "Passer sous silence, minimiser, voire parfois banaliser, l'interruption spontanée de grossesse est pourtant un événement qui nous affecte et nous concerne tous", a-t-il assuré dans l'hémicycle.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En revanche, malgré le ralliement de quelques voix de la majorité, l'écologiste Marie-Charlotte Garin et plusieurs élus de gauche ne sont pas parvenus à faire voter un congé spécifique de trois jours de repos en cas de fausse couche. Un "outil de plus" laissant aux femmes le choix entre ce congé et un arrêt maladie. L'arrêt maladie "permet de garantir la confidentialité" notamment vis-à-vis de l'employeur, a défendu François Braun.

Une "grossesse sur quatre" se termine par une fausse couche

La députée Sandrine Josso est revenue, à l'ouverture des débats, sur l'expérience traumatisante et "injustement banalisée" de la fausse couche. Une "grossesse sur quatre" se termine par une fausse couche et "une femme sur dix" est confrontée au cours de sa vie à cette épreuve, selon elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un "parcours fausse couche" dans chaque Agence régionale de Santé

La proposition de loi, veut mettre aussi mettre en place dans chaque Agence régionale de Santé (ARS) un "parcours fausse couche qui associe des professionnels médicaux et psychologues hospitaliers et libéraux". Une mesure déployée à compter de septembre 2024. Il doit permettre aux femmes et à leurs partenaires d'être mieux informés et orientés.

"Notre système de santé ne laisse pas assez de place à la santé des femmes, cela doit changer. (...) Une interruption spontanée de grossesse est un drame intime", a souligné le ministre François Braun.

Un meilleur accompagnement psychologique

Pour aider les femmes à faire face à l'épreuve de la fausse couche, le texte veut aussi permettre aux sages-femmes, et non plus seulement aux médecins, d'adresser directement leurs patientes et leurs partenaires à un psychologue agréé par l'Assurance maladie.

Une mesure qui sera appliquée dans le cadre du dispositif déjà existant "MonParcoursPsy" et qui permettra de bénéficier de séances avec un psychologue et une prise en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé.