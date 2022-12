Fausses réductions, produits plus chers : le Black Friday, jour des (fausses) bonnes affaires, selon une étude

60 ! 70 ! 80 % de réduction ! Difficile de ne pas succomber quand un produit dont on rêvait semble d'un coup perdre la moitié, les deux tiers, voire plus de son prix habituel. C'est ce que promet le Black Friday, une journée (qui déborde un peu) importée des États-Unis et qui s'est installée en France aux côtés des habituels soldes.

Sauf que les sirènes du consumérisme sont parfois trompeuses. L'association de consommateurs CLCV a pris sa calculatrice et a relevé minutieusement, pendant un mois, les prix pratiqués par 12 sites d'e-commerce (les plus importants en France, d'Amazon à CDiscount en passant Darty, Carrefour, Boulanger ou Rue du Commerce) sur 13 types de produits : quatre relevés de prix pendant le mois, puis un relevé des prix le jour J. Soit 232 produits au total, dont plus de 150 d'entre eux qui n'ont au final pas été concernées par le Black Friday.

Faire croire à une réduction

Pour ceux qui restent, les situations sont parfois très loin de l'aubaine immanquable qu'on nous propose. Au total, 65 % des produits suivis ont vu leur prix rester stable ou diminuer. Des diminutions "souvent marginales", note l'étude : la moitié des réductions sont inférieures à 13 %. La réduction moyenne est de 17 %. Dans certains cas, les réductions sont en trompe-l'œil : "85 articles étudiés ont vu leur prix augmenter dans les 30 jours précédant le Black Friday". Objectif : faire croire à une réduction, en affichant un prix "normal" volontairement relevé.

Chez Auchan par exemple, un iPad proposé à 399 € le jour du Black Friday coûtait en fait... 389 € un mois plus tôt. Son prix a été relevé à 439 € entretemps, pour pouvoir afficher une réduction de 40 %. Même "astuce" chez Rue du Commerce, qui affiche un prix de 524 € pour le Black Friday, alors qu'il ne coûtait que 491 € fin octobre, un mois plus tôt : la promotion affichée de 3 % est en fait une augmentation de 7 %.

Parfois aucune baisse du prix (et même une augmentation)

Parfois, il n'y a même pas de réduction, mais bien une augmentation importante par rapport au prix précédent. Sur les produits ayant subi une variation de prix pendant le mois précédent le Black Friday, 35 % coûtaient plus cher le jour de la promotion, avec une augmentation moyenne de 10 %. Et parfois, des hausses importantes : +172 % pour une PlayStation 4 entre fin octobre et fin novembre, +100 % pour un radiateur, +43 % pour une tablette Xiaomi.

Dans certains cas, les enseignes affichent même un prix initial quasi-imaginaire, pour faire croire à une réduction importante... Tout en proposant en fait un produit plus cher qu'il ne l'était un mois auparavant. Le jour du Black Friday, l'association CLCV a ainsi découvert, chez Leclerc, un prix "barré" de 1 625,93 € pour un iPhone 12... qui selon leurs relevés, n'avait jamais dépassé les 1 083,95 € durant le mois précédent. Le prix "en promotion" a même augmenté de 20 % par rapport à celui enregistré le 28 octobre. Même méthode pour un four Whirpool, affiché avec un prix "barré" de 479,90 €, qu'il n'avait pas atteint le mois précédent : il coûtait même jusqu’à 100 euros de moins à certaines dates.

Or, une directive européenne entrée en vigueur en mai dernier devait justement mettre fin à ce type de pratiques : elle prévoit que le vendeur doit indiquer le prix du produit avant l'application de la réduction, et que ce prix "doit correspondre avec le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 derniers jours précédant la réduction".

Plus largement, l'association recommande d'être encore plus vigilant pendant ces périodes de promotions, rappelant notamment "qu'une réduction de 80 % sur un ordinateur", ça n'existe pas : "Une promotion trop importante est souvent synonyme de faux sites d’e-commerce ou de frais cachés". Elle conseille de vérifier via des sites internet comparant l'évolution des prix pour savoir si la promotion est effectivement une bonne affaire... Ou s'il s'agit juste d'un appât.